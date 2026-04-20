Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó sobre la guerra: "Nos van a querer matar"

En el marco de su gira oficial por Medio Oriente, el presidente Javier Milei fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan, en Tel Aviv. La ceremonia se realizó ante un auditorio con estudiantes y autoridades académicas. Allí, el mandatario ratificó su alineamiento geopolítico y alertó sobre la guerra. La gira incluye la entrega de una Medalla de Honor y encuentros con autoridades religiosas.

La distinción fue otorgada “en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”, según expresaron las autoridades universitarias. Durante su discurso, Milei ratificó el alineamiento de su gobierno con Israel y Estados Unidos y subrayó que Argentina busca reposicionarse en el tablero internacional junto a las potencias occidentales.

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El mandatario analizó el escenario de conflicto en Medio Oriente y señaló las tensiones con Irán y afirmó: “Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a las diferencias culturales y políticas. Milei vinculó su postura ética con la situación bélica actual, y afirmó que desde su gobierno busca la defensa de la vida y la libertad como principios irrenunciables.

En su intervención, integró conceptos de teoría económica con referencias religiosas, sosteniendo que ciertos preceptos de la Torá se contraponen a las ideas de izquierda. Asimismo, calificó al sistema de libre mercado como “una herramienta para la prosperidad”, adelantando contenidos de su próxima publicación titulada Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso. El presidente también destacó la labor de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado, en el marco de las reformas estructurales que se aplican en Argentina.

Cómo continúa la gira de Milei en Israel

La gira incluye un encuentro con el presidente israelí Isaac Herzog, quien le entregará una Medalla de Honor en reconocimiento al apoyo diplomático de Argentina. Además, Milei participará de una disertación en la Yeshiva Hebron, una academia talmúdica, donde abordará aspectos espirituales y académicos vinculados a su visión política.

Milei se reunió con Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra

En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei también mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Tel Aviv. La reunión se dio en medio de la guerra en Medio Oriente y estuvo marcada por anuncios estratégicos: se confirmó la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre y se firmó un memorándum de cooperación en inteligencia artificial, con el objetivo de potenciar el desarrollo tecnológico y la integración económica entre ambos países.

Asimismo, Milei reafirmó el alineamiento de Argentina con Israel y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, recordando los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires, atribuidos al régimen iraní. En ese contexto, subrayó que Argentina declaró como organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán, además de capítulos de la Hermandad Musulmana. El mandatario también reiteró su compromiso de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, consolidando así una política exterior orientada hacia las potencias occidentales y la defensa de valores universales como la justicia, la verdad y la paz.