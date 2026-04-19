El papa insta a Angola a superar las divisiones en una misa con 100.000 personas

El papa León XIV visita Angola

Por Yesim Dikmen ​y Joshua McElwee

KILAMBA, Angola, 19 abr (Reuters) - El papa León instó el domingo a los angoleños ‌a superar las divisiones ‌tras décadas de sangriento conflicto, en un discurso dirigido a unas 100.000 personas que acudieron en masa a una misa celebrada en un campo de tierra cerca de la capital, Luanda.

En uno de los actos más importantes de su gira ​por cuatro países ⁠africanos, el papa calificó a Angola, que vivió una ‌sangrienta guerra civil de 27 años entre ⁠1975 y 2002, de "país hermoso ⁠pero herido".

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León instó a los angoleños a "construir juntos un país en el que las viejas divisiones se superen de ⁠una vez por todas, donde el odio ​y la violencia desaparezcan".

Al final de ‌la misa, el papa condenó ‌la reciente escalada de la guerra en ⁠Ucrania y pidió "que las armas se silencien y se siga el camino del diálogo".

También elogió el alto el fuego entre Israel y el Líbano, para ​poner fin ‌a los combates entre las fuerzas israelíes y Hezbolá, respaldado por Irán, como un "motivo de esperanza".

Los fieles comenzaron a llegar antes del amanecer a Kilamba, un extenso complejo residencial, desafiando ⁠el calor y la humedad para escuchar el discurso del papa, quien se ha mostrado muy crítico con la guerra y la desigualdad, y ha enfurecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando comenzó la misa, una multitud de personas abarrotaba el recinto, bailando ‌y gritando mientras Leo pasaba en su papamóvil blanco.

Angola es uno de los principales países productores de petróleo del África subsahariana, pero su población de 36,6 millones de personas sigue enfrentándose a la pobreza ‌extrema, con más del 30 % viviendo con menos de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial. Más de ‌la mitad ⁠de la población del país se identifica como católica.

León, el primer papa estadounidense, ​visita Angola en la tercera etapa de una gira por cuatro países africanos.

(Información adicional de Joshua McElwee desde Luanda. Edición de Robbie Corey-Boulet y Jane Merriman)