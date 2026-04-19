Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 19 de abril de 2026

Lluvias en Santa Fe.

El clima en Rosario y Santa Fe cambia de manera marcada este domingo 19 de abril. Luego de una jornada previa sin lluvias y con temperaturas agradables, el ingreso de un sistema inestable provoca un aumento en la nubosidad y la probabilidad de tormentas.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se presenta con mayor intensidad hacia la tarde y noche, en línea con un patrón típico de transición estacional en el litoral argentino.

El contraste entre jornadas soleadas y episodios de tormenta en pocas horas no es nuevo, pero se vuelve cada vez más frecuente en la región. Meteorológos señalan que estas variaciones responden tanto a dinámicas propias del otoño como a cambios más amplios en los patrones climáticos.

Los detalles del pronóstico en Rosario y Santa Fe para este domingo

Para este domingo, Rosario presenta una temperatura máxima de 25° y mínima de 17°, con probabilidades de lluvia entre el 10% y el 40% tanto en la mañana como en la noche. El panorama es similar en Santa Fe capital, aunque con una mínima levemente superior (18°).

Pronóstico de Rosario.

Las condiciones indican un avance progresivo de tormentas aisladas, que podrían intensificarse en horas nocturnas. Este tipo de eventos suele estar asociado a frentes húmedos provenientes del noreste, que ganan fuerza al combinarse con aire más frío.

Cómo sigue el clima, según el SMN: arranque de semana con lluvias

El lunes 20 no trae alivio inmediato. Tanto en Rosario como en Santa Fe, se esperan lluvias durante gran parte del día, con probabilidades que se mantienen entre el 10% y el 40%.

Las temperaturas bajan levemente: máximas de 22° y mínimas que rondan los 17°–18°. El viento y la persistencia de nubosidad consolidan un escenario típicamente otoñal, lejos de la estabilidad del sábado.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones por tormentas para este domingo