Abundan grandes surubíes en un importante río de Argentina: las explicaciones de un especialista

En las últimas semanas, la presencia de un gran número de surubíes sorprendió a los pescadores de Río Salado. Los peces de entre 7 y 9 kilos aparecieron específicamente en las cercanías del Puente Carretero que conecta la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé, algo que llamó la atención por tratarse de un evento para nada cotidiano. Los especialistas sostienen que fueron encontrados allí por una "cuestión migratoria".

El biólogo e investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI) del CONICET, Pablo Scarabotti, explicó que los surubíes pueden haber estado merodeando la zona del Río Salado debido a un fenómeno denominado "arribada", que suele ocurrir en mayo, pero este año puede haberse adelantado. En esta época, las especies se desplazan desde el río Paraná hasta el río Salado.

Para el investigador, la oferta de alimento en esa región es clave para los surubíes. "Los pescadores mencionan que hay gran abundancia de sabalitos, que son las presas predilectas de estos surubíes", sostuvo en diálogo con El Litoral.

El análisis sobre la presencia de surubíes en el Río Salado también indicó que los peces podrían haber nacido allí producto de una crecida importante, ya que eso posibilita la reproducción de las especies.

Qué rol cumple la pesca deportiva

Hoy la pesca está regulada y los aficionados deben cumplir ciertas reglas para llevar a cabo esta actividad. Los pescadores pueden capturar solo una especie por día y en el caso de los surubíes debe ser de un tamaño mínimo de 85 centímetros. Además, la práctica se debe realizar sin dañar el ecosistema y devolver al agua a los ejemplares más grandes porque que son claves para la reproducción.

"El equilibrio de las poblaciones depende de múltiples factores, y el respeto por las reglamentaciones es fundamental", sostuvo Scarabotti.

Dónde habita el surubí y de qué se alimenta

Se trata del pez más grande de la Cuenca del Plata llegando a pesar 80 kilogramos y 175 cm de longitud. En la Argentina, el surubí está distribuido especialmente entre los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay, Río de la Plata y se alimenta de peces, bogas, sábalo y mojarras.