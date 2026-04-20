Atlético de Madrid tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Elche

El duelo entre Elche y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 33 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 14:00 (hora Argentina), el miércoles 22 de abril.

Así llegan Elche y Atlético de Madrid

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

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Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 1-0 a Valencia en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Sevilla. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 32 puntos (7 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 57 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 18 Elche 32 31 7 11 13 -8

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Real Oviedo: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Celta: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Valencia: 2 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Atlético de Madrid, según país