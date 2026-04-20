De cuánto es la jubilación máxima en abril 2026: esto cobran

Cuánto cobran los jubilados con aumento en abril

La ANSES mantiene en abril de 2026 una nueva actualización de haberes previsionales, en línea con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación. Con el incremento aplicado este mes, también quedó definido el valor que perciben quienes cobran el tope jubilatorio dentro del sistema previsional argentino.

El ajuste de abril fue del 2,9%, porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado para febrero por el INDEC. De esta manera, todas las jubilaciones y pensiones recibieron una recomposición automática.

Cuánto cobra la jubilación máxima en abril

Con la suba vigente, la jubilación máxima en abril de 2026 asciende a $2.559.188,80. Ese monto corresponde al haber previsional más alto abonado por ANSES durante este mes y alcanza a quienes reúnen los aportes necesarios y quedaron encuadrados dentro del tope establecido por la normativa vigente.

El nuevo valor surge tras aplicar el aumento del 2,9% sobre los montos de marzo. Desde la implementación del esquema de movilidad mensual, las prestaciones previsionales se ajustan de acuerdo con la inflación informada dos meses antes. Esto implica que cada dato mensual del IPC impacta de forma directa en los haberes del mes siguiente.

Además del haber máximo, en abril quedaron definidos los siguientes valores:

Jubilación mínima: $380.319,31

$380.319,31 PUAM: $304.255,44

$304.255,44 PNC por invalidez o vejez: $266.223,52

En el caso de quienes cobran la mínima, se suma el bono extraordinario de $70.000, mientras que la jubilación máxima no recibe ese refuerzo.

Cuánto cobran los jubilados de la máxima en abril

Con la inflación de marzo ya informada en 3,4%, los haberes volverán a actualizarse en mayo. De mantenerse el mecanismo vigente, la jubilación máxima tendría un nuevo incremento el próximo mes.

Cuándo cobran en abril los jubilados y pensionados de ANSES

El calendario de pagos confirmado se organiza según la terminación del DNI:

Jubilados que cobran la mínima:

10 de abril: DNI 0

13 de abril: DNI 1

14 de abril: DNI 2

15 de abril: DNI 3

16 de abril: DNI 4

17 de abril: DNI 5

20 de abril: DNI 6

21 de abril: DNI 7

22 de abril: DNI 8

23 de abril: DNI 9

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

24 de abril: DNI 0 y 1

27 de abril: DNI 2 y 3

28 de abril: DNI 4 y 5

29 de abril: DNI 6 y 7

30 de abril: DNI 8 y 9

ANSES: calendario de pagos para jubilados

¿Qué se necesita para iniciar los trámites de jubilación?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) garantiza la jubilación a todas las personas que habitan en el territorio argentino que cuenten con 30 años de aporte. Para el caso de las mujeres es a partir de los 60 años de edad mientras que, para el caso de los hombres, cuenta a partir de los 65 años. El trámite de jubilación es sencillo, gratuito y para realizarlo es necesario tener la documentación requerida y solicitar un turno en las oficinas de ANSES.