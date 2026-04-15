Cuánto cobra un jubilado y pensionado de ANSES en abril 2026

Aumento para los jubilados por inflación

La ANSES oficializó los valores de jubilaciones y pensiones para abril, en un escenario que combina aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario para reforzar los ingresos.

El ajuste de este mes es del 2,9%, en línea con la inflación de febrero, y se aplica sobre todas las prestaciones del sistema previsional a partir del mes siguiente. A esto se suma un bono de hasta $70.000, dispuesto por el Gobierno para quienes perciben los ingresos más bajos.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados según DNI

ANSES: cuánto cobra un jubilado en abril 2026

Con la actualización vigente, los haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31 Con bono: $450.319,31

$380.319,31 Jubilación máxima: $2.559.188,80

El bono tiene carácter no remunerativo, no sufre descuentos y se paga de forma automática junto con el haber mensual.

Las pensiones también se actualizan con el mismo esquema:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255,44 Con bono: $374.255,44

PNC por invalidez y vejez: $266.223,52 Con bono: $336.223,52



En todos los casos, el refuerzo se aplica completo para quienes perciben haberes equivalentes a la mínima, y de manera proporcional para quienes la superan. El sistema establece que el ingreso total (haber más bono) no supere los $450.319. Por eso, quienes cobran por encima de la mínima reciben un refuerzo menor, ajustado automáticamente por ANSES.

Aumentos de ANSES confirmados

Cuándo cobran en abril los jubilados y pensionados de ANSES

El calendario de pagos confirmado se organiza según la terminación del DNI:

Jubilados que cobran la mínima:

10 de abril: DNI 0

13 de abril: DNI 1

14 de abril: DNI 2

15 de abril: DNI 3

16 de abril: DNI 4

17 de abril: DNI 5

20 de abril: DNI 6

21 de abril: DNI 7

22 de abril: DNI 8

23 de abril: DNI 9

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

24 de abril: DNI 0 y 1

27 de abril: DNI 2 y 3

28 de abril: DNI 4 y 5

29 de abril: DNI 6 y 7

30 de abril: DNI 8 y 9

¿Qué se necesita para iniciar los trámites de jubilación?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) garantiza la jubilación a todas las personas que habitan en el territorio argentino que cuenten con 30 años de aporte. Para el caso de las mujeres es a partir de los 60 años de edad mientras que, para el caso de los hombres, cuenta a partir de los 65 años. El trámite de jubilación es sencillo, gratuito y para realizarlo es necesario tener la documentación requerida y solicitar un turno en las oficinas de ANSES.

Si en el momento de obtener la jubilación la persona excede la edad requerida, puede compensar aportes con años , contando un (1) año de servicio por cada dos (2) años de edad excedente. Por ejemplo, si una mujer se jubila con 62 años (2 años más de los exigidos por Ley) podrá jubilarse con 29 años de aportes.

En el caso de contar con más de 30 años de aportes, el haber se incrementa en un 1% por cada año excedente, hasta el límite de 45 años de aportes.

Los trabajadores de actividades especiales pueden acceder a una jubilación diferencial, donde los requisitos y el tipo de trámite cambia para cada actividad. Algunos de los trabajos son docente, investigador, personal de casas particulares, militar, miembro de prefectura o gendarmería, policía, trabajador de la construcción, trabajador del poder judicial, entre otros.