Cuánto cobra un camionero en Argentina en abril 2026: el salario que gana

Cuánto cobran los camioneros

Los trabajadores camioneros de todo el país reciben en abril de 2026 una nueva actualización salarial, en el marco del acuerdo paritario firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias del transporte y la logística. La recomposición alcanza a todas las categorías y forma parte del esquema de aumentos escalonados pactado hasta agosto.

Para este mes, la suba aplicada es del 1,8%, luego del incremento del 2% otorgado en marzo. El convenio fue negociado por el gremio conducido por Hugo Moyano junto con las entidades empresarias del sector.

Cómo siguen los aumentos de camioneros en 2026

El cronograma acordado contempla las siguientes actualizaciones mensuales:

2% en marzo

1,8% en abril

1,7% en mayo

1,6% en junio

1,5% en julio

1,5% en agosto

De esta manera, los salarios de los camioneros continúan actualizándose mes a mes, en un contexto de inflación sostenida. Además de la suba porcentual, el acuerdo incluyó el pago de una suma fija no remunerativa de $53.000 correspondiente a marzo. De ese total, $49.471 se incorporan al salario básico a partir de abril, lo que implica una mejora directa en la estructura salarial de los trabajadores, especialmente en categorías como la de chofer. Este componente resulta clave, ya que al pasar al básico impacta en adicionales como antigüedad, horas extras y otros conceptos vinculados al salario.

Camioneros: cuánto cobran

Cuánto cobra un camionero en abril de 2026

Los salarios básicos vigentes para abril quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría Salario abril 2026 Chofer de Primera Categoría $984.338,23 Chofer de Segunda Categoría $966.796,94 Chofer de Tercera Categoría $949.237,91 Chofer de grúa hasta 10 T y autoelevadores $1.001.886,88 Chofer de grúa más de 10 T hasta 20 T $1.102.075,57 Chofer de grúa más de 20 T hasta 35 T $1.146.158,59 Encargado $925.139,02 Recibidor y clasificador de guías $916.314,59 Embaladores / Peones especializados $907.670,61 Peones $899.007,94 Ayudantes mayores de 18 años $881.778,61 Operador de Servicios $1.047.374,85 Distribuidor domiciliario $953.313,65 Chofer de camión blindado $1.058.288,49 Chofer con firma $1.136.577,38 Custodio de unidad blindada $917.526,74 Oficial de Primera $1.096.286,82 Oficial completo de taller $1.039.487,47 Administrativo de Primera $979.546,91 Administrativo de Segunda $942.242,71 Administrativo de Tercera $907.670,61 Administrativo de Cuarta $890.401,48

Salarios con aumento en abril

Qué adicionales puede cobrar un camionero

A esos básicos se suman otros conceptos establecidos en convenio, que pueden elevar de forma importante el ingreso mensual:

Viáticos

Horas extras

Comida

Pernoctadas

Kilometraje recorrido

Permanencia fuera de residencia habitual

Plus por zona desfavorable

Cruce de frontera

Ingreso y egreso a Tierra del Fuego

Plus vacacional

Adicional por bitrenes

El salario final depende de la categoría, antigüedad, tipo de recorrido y adicionales liquidados. En muchos casos, especialmente en larga distancia, el ingreso mensual supera ampliamente el básico de convenio.