Comenzó en la música clásica y tocó para Slash con 19 años: quién es Daniela Milagros, la nueva voz del rock argentino.

“Si miro para atrás, no me reconozco”, dice Daniela Milagros, que con apenas 21 años tiene una claridad poco común sobre su presente. “Estoy cambiando constantemente, pero hoy siento que me encontré. Entendí la identidad del proyecto, entendimos cómo funcionamos con mi hermano. Ahora soy completamente yo”. La nueva revelación del rock argentino se prepara para presentar en vivo su disco debut el próximo 30 de mayo en The Roxy.

A su lado siempre está Rodrigo de Miguel, guitarrista, productor, socio creativo y hermano diez años mayor. La dinámica entre los dos recuerda a duplas como la de Billie Eilish y Finneas O'Connell, una conexión íntima donde la música se construye en confianza total. “Ya nos entendemos completamente”, explica él. “Cada uno compone por su lado y después nos pasamos las ideas. Y ahí empieza otro proceso, el de producir, donde también estamos juntos”, agrega ella.

Viven juntos, trabajan juntos, crean juntos. Y, lejos de ser un conflicto, esa convivencia parece haber sido el combustible del proyecto. “Estoy orgulloso del monstruo que creé”, dice Rodrigo, entre risas. Y no es una exageración, fue quien le acercó el rock desde chica.

Daniela, en cambio, venía de otro mundo. “Yo era más del lado clásico, muy estructurado, muy de partitura. Pero lo escuchaba a él tocar y había algo ahí… como más libre, más rebelde. Me gustaba eso de que no había reglas”. Una versión de “Sweet Dreams” en la línea oscura de Marilyn Manson hizo que apareciera otra Daniela, más cruda, más real. “Me vi y dije: ‘me gusta más esto’. Y no volví atrás”.

Ese proceso de transformación también quedó registrado en su disco debut "Attention attention", editado en octubre pasado. “Fue hecho en etapas, durante dos años. Se nota mucho la diferencia entre los primeros temas y los últimos. Es como ver mi propia evolución”, cuenta.

A diferencia de la lógica actual, dominada por colaboraciones constantes, Daniela eligió el camino de presentarse sola, sin invitados, sin atajos. “Quería que el primer disco diga ‘esto soy yo’”, resume. Recién ahora empieza a abrir esa puerta. En su show del Roxy ya habrá artistas invitados y la promesa de futuras colaboraciones. Pero con una condición, que haya admiración real.

Daniela Milagros: ser mujer en el mundo del rock

“Para mí el rock no tiene género”, dice Daniela. “La puede romper cualquiera. Mujeres y hombres por igual”. La afirmación no es ingenua. Llega en un contexto donde cada vez más artistas mujeres están ocupando espacios históricamente dominados por hombres, especialmente en la escena local. Daniela lo reconoce, pero sin cargarlo como peso: “No siento una dificultad el ser mujer y dedicarme al rock. Sí hay críticas, pero vienen de todos lados. No me importa”.

Daniela Milagros y Rodrigo haciendo un "duelo musical" durante su show en Vorterix.

Esa seguridad también se traduce en lo que viene. El show del 30 de mayo no será una simple presentación, promete una versión amplificada de su universo. “Va a ser mucho más power. Vamos a presentar el disco por primera vez en vivo, va a haber invitados, temas nuevos… y en un momento vamos a ir al público. Me gusta sentirlos cerca”.

Con apenas 19 años, la joven artista, fue elegida por Slash para abrir su show en el Movistar Arena en 2024 y formó parte de festivales de gran magnitud como Cosquín Rock, Quilmes Rock, Rock en Baradero, Cosquín Rock Uruguay, Alerta Rock! en CABA y Harlem Fest en Santa Fe.

Daniela Milagros, la nueva voz del rock argentino llega a The Roxy.

Después, el plan es girar, tocar en festivales, salir del país y cerrar el año con algo “potente que vuele cabezas”. Pero incluso en medio de esa proyección ambiciosa, hay algo que se mantiene constante: la calma. “Estoy muy contenta, pero también tranquila. Todo fluye”.