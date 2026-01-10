De telonear a Slash a estar en el radar de Muse: el ascenso internacional de Daniela Milagros

La escena del rock argentino vuelve a posicionarse en el centro de la mirada internacional, y esta vez la protagonista es Daniela Milagros. La joven artista, que ya cuenta con un historial de peso al haber sido elegida por Slash para abrir su show en el Movistar Arena, parece haber captado la atención de otra figura mítica: Matt Bellamy, líder de la banda británica Muse.

Lo que comenzó como una serie de teorías en redes sociales cobró fuerza tras la presentación del álbum de Milagros, Attention Attention. Durante el evento, la cantante mencionó —casi al pasar— que mantiene contacto directo con el vocalista de Muse. Aunque no brindó mayores detalles, los gestos en el mundo digital y sobre el escenario hablan por sí solos.

En las últimas semanas, Daniela compartió diversos videos interpretando canciones de la banda, destacándose especialmente una readaptación al piano de uno de los clásicos del grupo que realizó en vivo. Este guiño no pasó desapercibido para Bellamy, quien ha mostrado estar al tanto de sus movimientos reaccionando a sus publicaciones y dejando "likes" que sorprendieron a los fans, dado el perfil habitualmente hermético del músico británico.

Entre leyendas y nuevos horizontes

El interés de Bellamy ocurre en un momento de alta productividad para él. Mientras Muse recorre festivales europeos y promociona su single más reciente, Unravelling, el músico también trabaja en la banda sonora de la producción de Paramount+, MobLand. En este contexto creativo, la posibilidad de una colaboración con una artista argentina ya no parece una idea descabellada para la industria.

No sería la primera vez que Milagros es legitimada por la élite del rock. En su encuentro con Guns N’ Roses, no solo compartió backstage con Slash, sino que fue elogiada públicamente por Myles Kennedy, quien pidió aplausos para ella en múltiples ocasiones durante el show principal.

¿Qué se está gestando?

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre un proyecto conjunto, pero la "presencia silenciosa" de Bellamy en las redes de Milagros alimenta las expectativas de un encuentro creativo. Entre el lanzamiento de su proyecto de covers Hall of Fame y estos cruces internacionales, Daniela Milagros se consolida como una de las apuestas más fuertes de la nueva generación argentina con proyección global