En el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos, el Ministerio de Educación de Córdoba autorizó el retiro anticipado de las docentes y alumnas de todos los niveles y modalidades a partir de las 16 horas, para facilitar la participación en la marcha del 11° aniversario del Movimiento de Mujeres y Diversidades contra la violencia de género.

La medida fue acordada con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y le permitirá a quienes decidan sumarse a la convocatoria poder hacerlo sin que se registre su inasistencia. Así, la comunidad educativa tendrá la posibilidad de participar de una de las movilizaciones más significativas del calendario social y feminista argentino, en un contexto atravesado por el dolor del femicidio de Agostina Vega en la capital.

La marcha principal está prevista para las 18 horas en la intersección de avenida Colón y La Cañada, aunque distintas organizaciones comenzarán a concentrarse desde las 17 en el mismo lugar. Además, habrá actividades y movilizaciones simultáneas en otras localidades del interior provincial, como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Río Tercero.

El femicidio de Agostina Vega

La convocatoria de este año está especialmente marcada por el reciente femicidio de Agostina, crimen que conmocionó a la provincia en su totalidad y volvió a dejar en evidencia la necesidad de políticas para la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género.

Desde la organización Ni Una Menos Córdoba señalaron que la movilización buscará mantener vigente el reclamo por el derecho de las mujeres y diversidades a vivir libres de violencia. “Salimos a las calles a seguir exigiendo lo que es nuestro derecho: vivir libres de violencia machista”, expresaron en la convocatoria.

Además del pedido de justicia por Agostina, durante la jornada también se recordará a otras víctimas de femicidio y se reclamará por la aparición de Delicia Mamaní Maman, desaparecida desde noviembre del 2025.

11 años de la primera movilización Ni Una Menos

A más de una década de la primera marcha de Ni Una Menos, las organizaciones feministas sostienen que la urgencia del reclamo está intacta. Según señalaron, las cifras de femicidios y transfemicidios continúan siendo motivo de preocupación y advierten sobre el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia de género.

“Nos siguen matando y el sistema sigue fallando en prevención, actuación y protección”, expresaron desde el colectivo. La movilización recorrerá avenida Colón, continuará por General Paz y luego por Vélez Sarsfield hasta llegar al Patio Olmos, donde se realizará el acto central y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes.