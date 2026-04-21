Milei reveló la última charla con el Papa y quedó mal parado: "Te dijo pelotudo"

El presidente Javier Milei quedó mal parado cuando reveló en las redes sociales cómo fue una de las últimas charlas que tuvo con el Papa Francisco, a quien le pidió disculpas por haberlo agredido al definirlo como el "representante del maligno en la tierra".

"En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: ´no te calentés, todos hacemos boludeces de chico´. CIAO!", escribió Milei en las redes sociales. El jefe de Estado le respondió de esta forma a un usuario que le reprochó su cambio de discurso ante la figura del sumo pontífice.

Decenas de usuarios salieron a responderle a Milei para aclararle que el mensaje del Papa había sido irónico. "La diferencia es que vos tenes como 50. Te dijo pelotudo en la cara y vos no te das cuenta", le respondieron al presidente que optó por no comentar las reacciones.

"Pero no eras chico, Javier. No entendiste la ironía", le contestó una usuaria. "Te boludeó en la cara y no te diste cuenta!! Con razón no entendes las películas", le respondieron.

El viraje de Milei

Durante la campaña electoral de 2023, Milei llamaba “comunista” al Papa y hasta lo describió como “el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios”. Puntualmente, el ahora Presidente cuestionaba uno de los conceptos que el Papa reivindicó hasta sus últimos días: la justicia social.

"Este país tiene tantos años de justicia social... ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos", cuestionaba Milei visiblemente enojado, en un reportaje televisivo.

En esa entrevista, la periodista le repreguntó si "no era mucho" su cuestionamiento al líder de la Iglesia. "No. El Papa... sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?", respondió quien en ese momento era diputado libertario.