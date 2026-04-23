En las últimas horas confirmaron un caso de tuberculosis pulmonar en un alumno de sexto año de un colegio de la ciudad de Mar del Plata y las autoridades del área de Salud municipales activaron -de forma inmediata- el protocolo sanitario que requiere una situación compleja.

El diagnóstico fue corroborado por el Programa Municipal de Control de Tuberculosis de la Secretaría de Salud, que dispuso una serie de acciones coordinadas entre los equipos de municipales, la institución educativa y las familias involucradas, con el objetivo de contener la situación y evitar la propagación de contagios.

En articulación con la Región Sanitaria VIII y el sistema educativo de la ciudad marplatense, las autoridades activaron un protocolo que contempla la evaluación y el control de todas las personas que son consideradas "contactos" del alumno afectado.

Según el medio 0223, las medidas incluyeron una reunión informativa con los directivos del colegio y un encuentro con los estudiantes y sus familias, donde se detallaron las características de la enfermedad y las medidas preventivas que necesariamente deberán sumar a su cotidiano.

Los especialistas brindaron información sobre la enfermedad, su transmisión y recomendaciones para prevenir su propagación. En el encuentro también se identificaron a las personas que tuvieron contacto directo con el paciente y se establecieron los pasos a seguir.

En el mismo sentido se les otorgaron turnos en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) al grupo de compañeros y al círculo familiar de cada uno, para que asistan y puedan llevar a cabo los análisis clínicos pertinentes.

Qué es la tuberculosis y cuáles son sus síntomas

Contrario a lo que muchos creen, la tuberculosis es una enfermedad que aún hoy está vigente en distintas regiones del mundo. Se trata de una infección causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, aunque puede comprometer otras partes del cuerpo.

La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando alguien tose, estornuda o habla libera pequeñas gotas que pueden ser inhaladas por los que están cerca, propagando así el contagio.

No todas las personas infectadas de tuberculosis desarrollan síntomas rápidamente. En muchos casos, la bacteria puede permanecer en el organismo durante años sin causar enfermedad. Por ello, reconocer los signos a tiempo es clave para iniciar un tratamiento adecuado.

Entre los más comunes se encuentran: