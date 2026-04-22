Crecen las críticas de cámaras empresariales y el sector privado a Caputo

Pese a que persiste una opinión general positiva por la estabilización macroeconómica de la gestión de Javier Milei y Luis Caputo, por los pasillos de las cámaras empresariales y de distintos rubros del sector privado crecen las críticas al ministro de Economía. Son desde sectores impactados por la caída de ventas y consumo hasta otros con conflictos derivados de la apertura importadora. Coinciden en que la interlocución está rota, no hay canales de diálogo y que el Ejecutivo les cerró las puertas.

Es por esto que varias entidades profundizaron contactos con diputados y senadores para impulsar una agenda desde el Congreso que logre aprobar leyes con medidas que el Gobierno se resiste a tomar. “Vinimos acá porque no nos recibe en la Casa Rosada. En Economía desde que se fue el ex secretario pyme Marcos Ayerra se cerraron todas las ventanas. El secretario de comercio Pablo Lavigne te escucha y listo”, señalan en una cámara que en el pasado tenía un fluido ida y vuelta con la administración libertaria.

La situación desconcierta a los hombres de negocios que ideológicamente coinciden con el rumbo trazado aunque plantean algunos reparos. La escena no distingue entre representantes de pequeños y medianos de grandes empresas. Un grupo de multinacionales que producen tecnología en el país preparan un informe con las dificultades que atraviesan por la apertura indiscriminada de importaciones. Lo harán público porque en el Gobierno ya no los reciben. “Nos dicen que no les importa que no les interesa”, cuentan desde una de esas firmas. Si bien a todos los une la preocupación por la baja del consumo, en estas últimas se pide mayor control sobre lo que se importa desde el exterior.

“En realidad necesitamos reactivar el consumo”, revelan desde CAME. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa encabezó ayer en el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas en la Cámara de Diputados con una batería de iniciativas impositivas y comerciales. “El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab.

Casi al mismo tiempo, un grupo de empresarios industriales se reunió con senadores para avanzar en una modificación de la Ley de Concursos y Quiebras para extender el período de exclusividad de 90 a 180 días y así facilitar acuerdos con acreedores.

El texto que ahora se estudia incorpora la suspensión de ejecuciones judiciales y extrajudiciales, hipotecarias y prendarias, la suspensión de subastas y de los actos de ejecución, la suspensión de medidas cautelares, la prohibición de iniciar nuevas acciones ejecutivas y la suspensión de pedidos de quiebra, además de herramientas para sostener la continuidad de las empresas mientras avanzan los procesos de reestructuración.