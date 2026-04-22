Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

Atlético de Madrid recibe el próximo sábado 25 de abril a Athletic Bilbao por la fecha 32 de la Liga, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Athletic Bilbao

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

En la jornada previa, Atlético de Madrid igualó - el juego ante Elche. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Osasuna. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 57 puntos (17 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (12 PG - 5 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 9 Athletic Bilbao 41 32 12 5 15 -11

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Valencia: 2 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Celta: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Osasuna: 12 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Alavés: 2 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Valencia: 10 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Espanyol: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Athletic Bilbao, según país