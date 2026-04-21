Milei lanzó un brutal ataque coordinado contra Pagni para intentar tapar la crisis: "Malparido"

Milei lanzó un brutal ataque coordinado contra Pagni para intentar esquivar la realidad.

La violencia verbal de la Casa Rosada contra el periodismo no cesa. Durante una furiosa ola de posteos en las redes sociales, el presidente Javier Milei desató un brutal ataque coordinado contra el analista político Carlos Pagni.

El mandatario libertario aprovechó un error fáctico del conductor en su programa de La Nación Más para lanzar una catarata de insultos graves y descalificaciones, mientras sus militantes impulsaban la teoría del "operador serial".

El ataque presidencial ocurrió tras una publicación del militante oficialista Tomas Sanchez, donde se expuso una equivocación de Pagni sobre las fechas del gobierno de Javier Milei en un gráfico de salarios. El mandatario libertario no dudó en replicar la publicación con términos de extrema violencia. "DESENMASCARANDO A LA BASURA INMUNDA ASQUEROSA QUE VIVE OPERANDO. CIAO! (sic)", exclamó el jefe de Estado en uno de sus tuits destinados a Pagni.

La ola de descalificaciones no se detuvo y continuó con frases como "REPUNGNANTE TRASH (sic)" y "DELINCUENTE MALPARIDO (sic)" "PD: hay complicidad absoluta por parte del medio que avala a un operador serial (sic)", sumó el libertario para cerrar su ataque coordinado.

Milei lanzó un brutal ataque coordinado contra Pagni para intentar esquivar la realidad.

La estrategia del insulto para evitar la crisis de salarios

El origen del conflicto fue una confusión de Pagni sobre la base temporal del gráfico que usó para medir el salario real. El periodista utilizó una placa con base en enero de 2023, cuando el período presidencial libertario arrancó en diciembre de ese año, por lo que el primer mes completo fue enero de 2024 (y su asunción fue en diciembre de 2023). Milei utilizó este detalle para desviar la atención del problema de fondo: los mismos gráficos, incluso con la correcta asunción en diciembre de 2023, exponen un desplome histórico del poder adquisitivo bajo su actual gestión en el poder.