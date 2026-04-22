Estudiantes vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El duelo entre Estudiantes y Talleres correspondiente a la fecha 16 se disputará en el Tierra de Campeones desde las 17:00 (hora Argentina), el sábado 25 de abril.

Así llegan Estudiantes y Talleres

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes venció 1-0 a Instituto en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres venció en casa a Dep. Riestra por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 3 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Talleres.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Horario Estudiantes y Talleres, según país