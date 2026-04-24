El drama de un trabajador por el cierre de John Foos: "Cierra la industria nacional"

La emblemática empresa de calzado John Foos dejará de fabricar y comenzará a importar para no cerrar sus puertas. Los trabajadores afirman que la compañía comenzó a presionar al personal remanente para que acepte indemnizaciones que apenas alcanzan el 60% de lo que marca la ley. Fernando Pérez, trabajador de la empresa John Foos, dio su testimonio esta semana ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados Nacional y detalló que la compañía "se va a dedicar a importar. Esto propone este modelo; cierra la industria nacional, abre el mercado e importa todo".

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Una vez cerrada el área de producción, la firma que está radicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires, operaría bajo la razón social Flingday S.A., conservando únicamente una estructura mínima destinada a tareas administrativas y de comercialización. Se trata de un drástico cambio en su estructura tras más de 4 décadas de operar en el país. La decisión marca el fin de su etapa como fabricante nacional y el inicio de un nuevo modelo de negocio basado en la importación de calzado terminado directamente desde China.

El desmantelamiento de la fábrica, situada en la calle Centenario al 700, se aceleró en el último año a causa de la crisis económica. Según fuentes sindicales y testimonios de operarios, la empresa pasó de tener una nómina de casi 400 empleados en 2023 a sólo 50 en la actualidad. Estos últimos son quienes denuncian diversas irregularidades en el proceso de cierre.

El contexto: caída del consumo y pérdidas millonarias

La decisión de John Foos se da en un escenario de fuerte retracción del consumo interno y una competencia creciente de productos importados de menor costo. La empresa presentó un balance para 2025 con pérdidas que superaron los 5 mil millones de pesos, lo que la obligó a cambiar su matriz productiva.

En su apogeo, la planta de Beccar llegó a fabricar miles de pares diarios para abastecer una red de más de 1.000 puntos de venta en todo el país. Con el cierre, la marca abandona más de cuatro décadas de historia industrial nacional.