Horóscopo del fin de semana 24 al 26 de abril 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Mhoni Vidente.

El interés por el horóscopo no deja de crecer. No es casual: en medio de la volatilidad cotidiana, millones de personas buscan en la astrología una guía para ordenar decisiones personales, laborales y afectivas.

Las predicciones de Mhoni Vidente suelen marcar agenda en redes sociales. Este fin de semana del 24 al 26 de abril de 2026 no es la excepción: hay señales de cambios, advertencias sobre vínculos y hasta golpes de suerte inesperados.

Aries, Tauro y Géminis: oportunidades, dinero y decisiones clave

Para Aries, el fin de semana estará cargado de actividad social y energía positiva. Se abren puertas laborales —incluso un contrato nuevo— y aparece la suerte con los números 07 y 88. En el plano afectivo, el desafío será controlar los celos y el carácter dominante. Para solteros, se anuncian romances intensos.

Tauro atraviesa días de evaluación laboral, con presión pero también recompensas. Llega dinero extra —posiblemente vinculado a una venta— y el clima emocional mejora con el cumpleaños como eje. En el amor, se consolidan vínculos y para los solteros aparece una relación compatible. Números clave: 05 y 66.

Mhoni Vidente.

Géminis enfrenta cansancio por la rutina, pero con oportunidades claras de crecimiento. Es momento de capacitarse y apostar a un cambio laboral. Habrá ingresos extra y viajes familiares. En el amor, se abre una conversación importante con alguien cercano. Suerte con los números 00 y 21.

Cáncer, Leo, Virgo y Libra: emociones intensas y giros inesperados

Cáncer tendrá un fin de semana emocional, con momentos en pareja y oportunidades laborales. El domingo llega un golpe de suerte (02 y 17), pero también advertencias: cuidado con robos y con la exposición de logros.

Para Leo, la clave será ordenar pensamientos y evitar decisiones impulsivas. Habrá mejoras económicas, eventos sociales y cambios personales —incluso estéticos—. Atención a la salud digestiva. Números: 09 y 10.

Virgo atraviesa días de claridad y crecimiento. Se presentan cambios laborales y oportunidades de expansión, pero con advertencias en lo afectivo: evitar volver con el pasado. Suerte con los números 13 y 40.

Libra, por su parte, vive un momento de madurez personal. Recibe dinero extra y propuestas de viaje, además de una energía favorable para tomar decisiones importantes en pareja. Números: 18 y 77.

Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: cambios, viajes y nuevos comienzos

Escorpio deberá bajar la intensidad emocional y trabajar en su comunicación. El fin de semana trae presión laboral, pero también recompensas. En el amor, se abre una nueva etapa si deja atrás idealizaciones. Números: 12 y 33.

Para Sagitario, el eje está en el crecimiento económico y la independencia. Se presentan nuevas oportunidades, pero también la necesidad de cerrar ciclos afectivos. Números: 21 y 39.

Mhoni Vidente.

Capricornio entra en una etapa de introspección y decisiones importantes. Viajes, reencuentros y cambios materiales marcan el fin de semana. Números: 20 y 30.

Acuario deberá revisar su vida emocional y tomar decisiones con más calma. Hay viajes, encuentros y oportunidades de crecimiento económico si apuesta a lo propio. Números: 03 y 15.

Piscis vive un momento de apertura afectiva y oportunidades económicas. Se activa un posible negocio familiar y llegan nuevas conexiones personales. Números: 04 y 18.