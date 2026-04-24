Empresarios y comerciantes participaron de las jornadas para mejorar su competitividad.

YPF y la provincia de Río Negro llevaron adelante jornadas de capacitación en Sierra Grande y San Antonio Oeste con el objetivo de fortalecer a los proveedores locales y prepararlos para los desafíos que plantean los nuevos desarrollos energéticos.

Las actividades se realizaron en el marco de la Academia de Proveedores de YPF, una iniciativa que busca mejorar la competitividad de las empresas que integran su cadena de valor.

Empresarios y comerciantes participaron de las jornadas para fortalecer su gestión.

Capacitación para mejorar la competitividad

Las jornadas, tituladas “Finanzas Inteligentes y Asociatividad para impulsar el crecimiento empresarial”, estuvieron a cargo de especialistas del IRAM y contaron con la participación de más de 40 empresarios y comerciantes de ambas localidades.

El foco estuvo puesto en brindar herramientas concretas de gestión financiera y en promover el trabajo conjunto entre empresas, con el objetivo de optimizar procesos y potenciar el crecimiento del sector.

Más de 40 empresarios participaron de las capacitaciones impulsadas por YPF en Río Negro. Fuente: YPF

Prepararse para los proyectos que vienen

Las capacitaciones estuvieron dirigidas tanto a proveedores actuales como potenciales, en un contexto donde la región tendrá un rol estratégico en iniciativas energéticas de gran escala.

Entre los proyectos destacados se encuentran VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) y Argentina LNG, que demandarán una red sólida de proveedores capaces de operar bajo estándares exigentes de calidad, seguridad y gestión.

En este escenario, fortalecer el entramado productivo local se vuelve clave para acompañar el desarrollo de la industria y maximizar su impacto en las economías regionales.

La Academia de Proveedores de YPF

Las jornadas forman parte de la Academia de Proveedores de YPF, un programa orientado a profesionalizar a las empresas que integran su cadena de valor.

La iniciativa apunta a alinear capacidades con los estándares del sector energético, promoviendo la mejora continua, la eficiencia operativa y la construcción de relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

Además, funciona como un espacio de formación e intercambio, donde las empresas pueden fortalecer su posicionamiento frente a nuevas oportunidades de negocio.