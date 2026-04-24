Las termas más famosas de Entre Ríos lanzaron una promoción para jubilados

El Complejo Termal de Colón, Entre Ríos, lanzó una nueva promoción exclusiva para jubilados. El atractivo turístico por excelencia de la provincia litoraleña, compuesto por un amplio parque y espacios verdes con árboles nativos que albergan numerosas especies de aves, ofrece a los adultos mayores las chances de aprovechar descuentos en las entradas, todos los días y las veces que quieran.

¿Cómo son las Termas de Colón?

El Complejo Termal de Colón cuenta con 13 piscinas de aguas mesotermales, cuyas temperaturas oscilan entre los 32 °C y los 40 °C, ideales para aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y promover la relajación general.

Emplazadas sobre un predio de 4,5 hectáreas a metros del Río Uruguay, conjugando playas, flora y fauna, generan una propuesta única. Además, se suman instalaciones tales como cancha de voley, tejo, gym a cielo abierto, refugios vidriados, tres cuerpos de sanitarios, alquiler de batas y sillones, dos quioscos, clases de aquagym, actividades recreativas dirigidas, estacionamiento y restaurante.

Con siete toboganes distribuidos en distintos niveles, el parque acuático cuenta con un equipo de guardavidas altamente profesionales, matriculados y con permanente capacitación en RCP, manejo de DEA y primeros auxilios; una sala de enfermería atendida por profesionales, desfibrilador y servicio de emergencias médicas.

Servicios que ofrecen las Termas de Colón

Acceso Vehicular

El complejo termal cuenta con acceso vehicular y sector de estacionamiento al aire libre. El servicio tiene cargo adicional.

Restaurante

Oasis restó es nuestra propuesta gastronómica dentro del Complejo Termal, cuenta con una moderna construcción con amplios espacios y una imponente galería al aire libre, brinda actualmente los servicios de desayunos, almuerzos y meriendas.

Kioscos

En cercanía a los sectores piscina norte y parque acuático, encontrará kioscos donde se expenden golosinas, bebidas frías, helados entre otros productos que puede necesitar en su estadía dentro del parque termal.

Alquiler de artículos

Al ingresar al sector pasivo, a la izquierda del camino principal, encontrará el local de alquiler de batas, toallas, reposeras y mesas.

Alquiler lockers

Podrás alquilar lockers para resguardar tus pertenencias.

Spa

En el sector de piscinas paraíso se encuentra “Punto R Spa”. Ofrece masajes, belleza de pies y manos, tratamientos faciales, corporales y productos de belleza para quienes busquen sumar un plus de bienestar a su experiencia termal.

Refugios

El complejo termal cuenta con 4 refugios totalmente cubiertos, vidriados y resguardados, ideales para las temporadas de otoño e invierno, como también de gran uso en verano por el resguardo del sol que brindan.

Enfermería

El complejo termal cuenta con una sala de enfermería atendida por profesionales, equipada con DEA y demás elementos para brindar una atención primaria.

Guardavidas

Termas Colón cuenta con un cuerpo de guardavidas altamente profesionales, matriculados y con permanente capacitación en RCP, manejo de DEA y primeros auxilios.

Termas de Colón: ¿cuánto salen las entradas para jubilados con descuento?

El Complejo Termal de Colón, Entre Ríos, ofrece un descuento del 60 % a los jubilados, presentando su DNI y un comprobante de haberes o credencial jubilatoria.

Precios de las entradas a las Termas de Colón