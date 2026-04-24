Netanyahu dice que recibió un tratamiento eficaz contra el cáncer de próstata

Imagen de archivo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un juicio por cargos de corrupción en el tribunal de distrito de Tel Aviv, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el viernes que ‌recibió un tratamiento ‌satisfactorio contra un cáncer de próstata en fase inicial, sin precisar cuándo se llevó a cabo.

En un comunicado publicado en las redes sociales, coincidiendo con la publicación de su informe médico anual, ​Netanyahu, de ⁠76 años, afirmó que se le ‌detectó un tumor maligno en ⁠fase inicial durante un ⁠chequeo rutinario. Afirmó que un "tratamiento específico" eliminó "el problema", sin dejar rastro alguno.

Según el informe ⁠médico, que por lo demás indicó ​que el primer ministro ‌goza de buena salud, ‌Netanyahu fue tratado con radioterapia para ⁠el cáncer de próstata en fase inicial. Ni el informe médico ni Netanyahu precisaron cuándo se llevó a ​cabo el ‌tratamiento.

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El primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel afirmó que retrasó la publicación del informe médico dos ⁠meses para evitar que Irán difundiera "propaganda falsa contra Israel".

En marzo, durante los enfrentamientos con Irán, circularon rumores en las redes sociales y se difundieron en los medios estatales iraníes que afirmaban que Netanyahu había ‌fallecido. El líder israelí grabó un video en el que aparecía visitando una cafetería de Jerusalén en marzo para desmentir esas afirmaciones.

Netanyahu se sometió a una intervención ‌quirúrgica de próstata en 2024 tras serle diagnosticada una infección del tracto urinario derivada de ‌un agrandamiento ⁠benigno de la próstata. En 2023, le implantaron un marcapasos. ​Está previsto que las elecciones se celebren en Israel en octubre.

Con información de Reuters