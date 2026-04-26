River venció a Aldosivi en el Monumental y quiere volver a levantarse

River venció a Aldosivi de Mar del Plata por 3-1, como local, en un encuentro disputado esta noche en el estadio Monumental, por la décimosexta fecha del Torneo Apertura.

Los goles de River los convirtieron Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez, mientras que Tomás Fernández había anotado el empate parcial del equipo marplatense.

Un cambio obligado por lesión para Coudet

El entrenador no pudo contar para enfrentar al Tiburón con Sebastián Driussi, quien salió lesionado del partido frente a Boca.y tiene un desgarro grado 2 en el bíceps femoral derecho, por lo que se espera que el goleador se quede afuera por alrededor de 21 días de las canchas. Una baja sensible para Coudet teniendo en cuenta sus intervenciones en duelos claves para el Millonario como frente a Racing y Carabobo por la Copa Sudamericana.

El equipo de Coudet viene de sufrir un duro cachetazo.

Si sostiene el mismo esquema que hasta el momento, Coudet tendrá que decidir entre diferentes opciones para los próximos encuentros, donde pesará mucho el rendimiento individual que brinde cada futbolista. Los que más posibilidades tienen de ser titulares contra Aldosivi son Maximiliano Salas y Facundo Colidio. En un segundo escalón están Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

Nicolás Ramírez, el árbitro designado contra Aldosivi

Luego de la polémica protagonizada por Darío Herrera y Héctor Paletta en el VAR por el supuesto penal que no le cobraron a River frente a Boca en tiempo de descuento, la mirada del público de River estará puesta también sobre el arbitraje. El designado para este encuentro frente a Aldosivi fue Nicolás Ramírez, mientras que el referí VAR será Nicolás Lamolina. Y su asistente en la cabina de video arbitraje será Lucas Comesaña.