Final explicado de "Compañeras de cuarto", la película de Netflix de gran éxito

"Compañeras de cuarto": comedia, drama y caos universitario. (Crédito de foto: Netflix)

La película Compañeras de cuarto es una comedia dramática universitaria, en Netflix, que sigue la convivencia entre Devon, una estudiante introvertida que busca encajar, y Celeste, su compañera de habitación -magnética, caótica y emocionalmente inestable-. Lo que comienza como una relación prometedora rápidamente se transforma en un vínculo incómodo, cargado de tensiones pasivo-agresivas. Ambientada en un campus universitario, la historia pone el foco en cómo los pequeños gestos cotidianos como una mirada, un comentario o una actitud, pueden escalar hasta afectar profundamente la identidad y la autoestima.

El final explicado de "Compañeras de cuarto"

El final de la película es tan incómodo como coherente con su desarrollo. Tras una acumulación de conflictos, Devon finalmente enfrenta a Celeste en una escena cargada de tensión donde expresa todo lo que venía reprimiendo: su sensación de manipulación, su frustración por no poder ser ella misma y el desgaste emocional que le generó la convivencia. Celeste, lejos de ofrecer una redención clásica, reacciona de forma ambigua, dejando en evidencia que su comportamiento no era del todo consciente ni completamente malicioso, sino parte de su propia inestabilidad.

A partir de ese quiebre, la historia toma una decisión narrativa interesante: no hay reconciliación total ni cierre “feliz” tradicional. Devon decide alejarse, priorizando su bienestar, mientras Celeste queda en una zona gris, sin una resolución clara. Este desenlace refuerza una idea central del film: no todos los vínculos están destinados a durar, y crecer también implica saber cuándo irse.

Chloe East y Sadie Sandler en "Compañeras de cuarto". (Crédito de foto: Netflix)

La confrontación no busca cerrar el conflicto, sino exponerlo.

no busca cerrar el conflicto, sino exponerlo. No hay castigo ni redención total para Celeste, lo que evita simplificaciones .

. La decisión de Devon de irse funciona como acto de madurez, no de derrota.

Desde el análisis, la película trabaja la relación entre ambas como una metáfora del proceso de construcción identitaria. Devon representa la búsqueda de validación externa, mientras que Celeste encarna el desborde emocional sin filtro. El choque entre ambas no es casual, sino necesario: es en esa fricción donde emerge el verdadero conflicto interno de la protagonista.

"Compañeras de cuarto": una película cómica y profunda

Compañeras de cuarto es una película incómoda, divertida y honesta, bastante alejada de los clichés del género. Su mayor acierto está en mostrar que la convivencia puede ser tan formativa como destructiva, y que no todas las relaciones dejan enseñanzas agradables, pero sí necesarias. La película, además, reúne actores y actrices muy interesantes del mundo de la comedia como Sarah Sherman, Nick Kroll y Martin Herlihy, consolidando un elenco que potencia su identidad y tono.