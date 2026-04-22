Paoltroni contra la ley universitaria: el senador libertario afirmó que no debe aplicarse por "falta de financiamiento"

El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, quedó en el centro de la polémica tras cuestionar la aplicación de normas sancionadas por el Congreso. El legislador planteó que no deberían implementarse si no cuentan con respaldo presupuestario, al advertir que “no se pueden aprobar leyes sin financiamiento” y que hacerlo “viola la responsabilidad fiscal”.

Las declaraciones, realizadas en una entrevista con Telediario Digital, se producen en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). La iniciativa, aprobada en 2025, declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y establece la actualización de partidas afectadas por la inflación. También fija criterios de distribución, con el 85% destinado a salarios y el resto al funcionamiento de las instituciones.

El caso de la ley universitaria expone con claridad la tensión de fondo. Tras el veto del Poder Ejecutivo, el Congreso lo rechazó y la norma quedó plenamente vigente. Sin embargo, el Gobierno nacional no avanzó en su aplicación y fue el propio Ejecutivo el que judicializó el conflicto al presentar recursos para frenar su implementación, en medio de cuestionamientos por su impacto fiscal.

En abril de 2026, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Ejecutivo aplicar la ley de manera inmediata, incluyendo la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. A pesar de ese fallo, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema, insistiendo en que la medida compromete el equilibrio fiscal.

En ese contexto, las declaraciones de Paoltroni se alinean con una visión más amplia dentro del oficialismo, que prioriza el ajuste de las cuentas públicas incluso frente a leyes ya sancionadas. Sin embargo, sus dichos profundizan la controversia porque sugieren que el cumplimiento de una ley puede quedar sujeto a una evaluación posterior, algo que distintos sectores consideran incompatible con el funcionamiento democrático.

Se viene una nueva Marcha Universitaria

El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció que el martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Univesitaria, una reedición de la masiva convocatoria en todo el país que exigió que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. "Marcha Federal por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", escribió el CIN en su cuenta de X.

El anuncio del mayor organismo que nuclea las universidades nacionales argentinas se da luego de que el viernes pasado venciera el plazo judicial que obliga al Gobierno de Milei a girar $2,5 billones a las 56 casas de estudio que dependen de Nación. Según indicaron fuentes oficiales a El Destape, el Gobierno apeló mediante un recurso extraordinario federal para así evitar pagar la deuda.

La convocatoria fue anunciada por docentes y autoridades enrolados en la FUA, CONADU, CONADU H, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA, FATUN. Será la cuarta Marcha Federal Universitaria, luego de la última de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Milei y ratificó la ley.

Fue en octubre de 2025 cuando el Congreso la confirmó con dos tercios, un mes después de haber sido vetada por Milei. Sin embargo, el Gobierno Nacional realizó un artilugio legal para suspender su ejecución al argumentar que toda ley que implique gastos debe prever su financiamiento y así evitar su aplicación. Desde entonces, la iniciativa llegó a la Justicia, que hace dos semanas dispuso al Estado a garantizar su aplicación.