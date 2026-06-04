Elecciones en Perú: ¿Quién es Analí Márquez, la vice de Roberto Sánchez?

El próximo domingo 7 de junio se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y el candidato de izquierda Roberto Sánchez se presentará junto a Analí Márquez. Quién es la candidata a vicepresidenta de Juntos por el Perú.

Quién es Analí Márquez, la candidata a vicepresidenta de la izquierda en Perú

Analí Márquez Huanca nació el 10 de octubre de 1988 en Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cusco. Es abogada de profesión y la candidata a la primera vicepresidencia de la República de Perú en la fórmula presidencial con Sánchez. Además, aspira a una banca como diputada por Cusco.

Márquez Huanca realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Alas Peruanas, donde egresó en 2015. Al año siguiente obtuvo su título profesional de abogada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 2021 completó una maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo.

Analí Márquez Huanca ya cuenta con trayectoria política

La candidata a vice ya cuenta con trayectoria en la política, su experiencia profesional se desarrolló principalmente en gobiernos locales de Cusco. En 2018 se desempeñó como asistente administrativa en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Luego ocupó la jefatura de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) en las municipalidades distritales de Llusco y Quiñota entre 2019 y 2021. Entre 2023 y 2024 trabajó como especialista en promoción productiva, ambiental y social en la Municipalidad Distrital de Megantoni, mientras que en 2025 ejerció como abogada en la Municipalidad Distrital de Lurigancho.

Un nuevo intento para Márquez

No es la primera vez que Márquez Huanca participará de una contienda electoral. En 2020, la dirigente se postuló sin éxito a una curul en el Parlamento por la agrupación Renacimiento Unido Nacional (Runa). Además, buscó la alcaldía de Chumbivilcas bajo las filas de Juntos por el Perú en las elecciones municipales y regionales de 2022.

Durante la campaña ha sido eje de algunas polémicas. En diciembre del año pasado, un reportaje reveló que Márquez Huanca habría cobrado honorarios al municipio de Lurigancho mientras participaba en protestas en favor del expresidente Pedro Castillo en horario laboral. Además, en mayo de este año, El Comercio informó que la candidata habría recibido más de 42 mil soles por informes que consistían apenas en una página con su fotografía.