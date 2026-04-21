Acción e historia: la película sobre la Segunda Guerra Mundial que todos están viendo en Netflix

Sisu es uno de los filmes más vistos de Netflix.

Netflix tiene entre sus productos más vistos a una película de acción basada en la Segunda Guerra Mundial. Lanzada en 2022, Sisu es una propuesta con trasfondo histórico bajo la autoría y dirección de Jalmari Helander; su historia se sitúa en la región de Laponia y se centra en la figura de un buscador de oro que debe defender su hallazgo frente a un escuadrón nazi comandado por un oficial de las SS.

El largometraje cuenta con un elenco principal integrado por Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan y Mimosa Willamo. Aatami Korpi, un veterano de la Guerra de Invierno que se ha retirado a la soledad del desierto finlandés, logra encontrar un yacimiento aurífero de gran valor. Tras recolectar una importante cantidad de pepitas, emprende un viaje hacia la ciudad más próxima para poner a resguardo su fortuna.

El rodaje se llevó a cabo en los paisajes naturales de Laponia durante 2021, con una inversión aproximada de 6 millones de euros. Helander contó que sus principales referencias para esta obra fueron el filme First Blood (1982) y la figura histórica del francotirador finlandés Simo Häyhä. Asimismo, debido a sus secuencias de combate explícitas y su ritmo frenético, la crítica la vinculó estrechamente con el estilo de la saga John Wick.

La presentación inicial de la obra tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, específicamente dentro de la sección Midnight Madness, el 9 de septiembre de 2022. Este debut en uno de los festivales más importantes del mundo sirvió como plataforma de lanzamiento para su posterior recorrido comercial en distintas regiones.

En cuanto a su llegada a las salas, el filme se estrenó en su país de origen, Finlandia, el 27 de enero de 2023. Unos meses más tarde, el 28 de abril de ese mismo año, la producción desembarcó tanto en el mercado español como en los Estados Unidos, donde tuvo una distribución limitada en cines.

Sisu.

Elenco de Sisu

Jorma Tommila como Aatami Korpi

Aksel Hennie como Bruno Helldorf

Jack Doolan como Wolf

Mimosa Willamo como Aino

Onni Tommila como Schütze

Otra opción para maratonear en Netflix

La producción chilena Alguien tiene que saber se ha consolidado como una de las propuestas más crudas y cautivantes de Netflix. Esta miniserie de ocho capítulos, presentada en abril de 2026, articula elementos del suspenso policial y el drama para profundizar en una narrativa marcada por las ausencias y los misterios no resueltos.

La trama toma como punto de partida acontecimientos verídicos que impactaron a la opinión pública en Chile, lo que le otorga una atmósfera de realismo y una carga emocional significativa. Más allá de la resolución de un crimen, la ficción se propone examinar las carencias del sistema institucional y las fricciones sociales que surgen ante este tipo de sucesos.