El director de Bronca, la serie de Netflix, habló de la historia real que inspiró la temporada 2

El director de Bronca, de Netflix, habló de la historia real que inspiró la temporada 2.

Netflix estrenó la segunda temporada de la serie Bronca y presentó nuevas historias que ya están dando que hablar en las redes sociales. Lee Sung Jin, creador del show, explicó cuáles son las historias reales en las que se inspiró para crear los nuevos episodios.

Lee Sung Jin, creador de Bronca, explicó que la segunda temporada de la serie articula una historia sobre las diferencias de clase y la desigualdad en el acceso a la sanidad a partir de varias experiencias vividas y observadas de primera mano. La nueva entrega, ya disponible en Netflix, sigue a tres parejas que pertenecen a generaciones y estratos económicos distintos: Ashley y Austin, Jóvenes empleados de un club de campo; Lindsay y Josh, un matrimonio acomodado en plena crisis; y la presidenta Park junto al doctor Kim, figuras situadas en la cúspide de ese ecosistema de poder.

Según explicó el guionista y director en una entrevista con People, el detonante de la temporada fue una bronca que escuchó al salir de la casa de una pareja. A partir de ahí, lo que más le interesó no fue el incidente en si, sino la lectura que hicieron de ella quienes la conocieron después. "Fue entonces cuando los más jóvenes reaccionaron como Ashley y Austin, mientras que mis coetáneos o la gente de más edad decían: Es una pelea. Quiero decir, ¿quién no ha discutido alguna vez?", recordó Lee, que subrayó que quería construir una temporada honesta sobre "el amor joven frente al amor en la madurez en 2026".

Ese planteamiento "'obligaba a abordar el tema de la clase", que considera que "afecta a cada interacción". Para subrayar unas diferencias sociales que "no están mejorando, están empeorando", la trama sitúa a Ashley ante una emergencia médica agravada por la ausencia de seguro y por una espera extenuante en urgencias, una situación inspirada en cuando él pasó 10 horas allí con su mujer. "Literalmente apunté en la app de notas todo lo que pasó y los diálogos que escuché y prácticamente hice un copia y pega. Así que ese episodio no es una exageración, ese es el estado actual de nuestro sistema sanitario, sumó.

De qué trata la temporada 2 de Bronca

"Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano", reza la sinopsis de la segunda temporada de Bronca, cuya primera entrega se alzó con ocho Emmy, entre ellos mejor serie limitada o antológica, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Protagonizada por Ali Wong y Steven Yeun, la primera temporada se centra en dos desconocidos que quedan atrapados en una espiral de hostilidad tras un incidente de furia al volante.