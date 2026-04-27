Quién es la esposa de Mario Pergolini: así está hoy Dolores Galán

El vínculo entre Mario Pergolini y Dolores Galán nació a fines de los años 80, en una etapa en la que ambos daban sus primeros pasos en sus respectivos caminos

La vida personal de Mario Pergolini siempre generó curiosidad, especialmente por el perfil reservado que mantuvo a lo largo de su carrera. En ese contexto, la figura de la esposa de Mario Pergolini, Dolores Galán, despierta interés por su bajo perfil y su historia en común, construida lejos de la exposición mediática.

Cómo comenzó la historia entre Mario Pergolini y Dolores Galán

El vínculo entre Mario Pergolini y Dolores Galán se remonta a fines de la década del 80, cuando ambos transitaban etapas iniciales en sus respectivos caminos. Él comenzaba a ganar espacio en medios como Rock & Pop y la televisión, mientras que ella iniciaba la carrera de Psicología con apenas 18 años.

El encuentro se dio en una reunión de amigos y, según trascendió, la conexión fue inmediata. Compartieron una larga conversación durante toda la noche, lo que marcó el inicio de una relación que avanzó con rapidez. Poco tiempo después ya estaban en pareja, dando los primeros pasos de una historia que se consolidaría con el tiempo.

En 1990 decidieron casarse, formalizando un vínculo que con los años se convertiría en uno de los más estables dentro del ambiente del espectáculo argentino.

Mientras su pareja crecía en popularidad, Dolores Galán eligió enfocarse en su carrera como psicóloga

Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini y su vida profesional

Lejos del foco mediático, la esposa de Mario Pergolini construyó una carrera sólida como psicóloga. A diferencia de otras parejas de figuras públicas, Dolores Galán eligió mantener un perfil bajo, enfocándose en su desarrollo profesional y en la vida familiar.

Su rol fue clave durante los años de mayor exposición de Mario Pergolini, cuando su presencia en televisión y radio lo posicionó como una de las figuras más influyentes del país. En distintas entrevistas, el conductor destacó la importancia de su compañera en el equilibrio cotidiano.

Según sus propias palabras, Galán aportó una mirada reflexiva y una capacidad de contención fundamental para sostener la dinámica familiar en contextos de alta demanda mediática. En una entrevista que le concedió a La Nación en julio de 2025, Pergolini señaló el rol fundamental que cumplió su pareja en su vida: "Ella tiene su vida y éxito en su profesión. Fue la que me llevaba a tierra. Cuando me casé, yo tenía veintipico y ella dieciocho; uno cambia. Me he comido el cuento de ser conocido, era difícil que no fuese así. Era bueno tener a alguien que te dijera: 'Estrella, pará un poco, vamos a criar a nuestros hijos en un mundo normal'". Esa combinación entre su formación profesional y su personalidad contribuyó a fortalecer el vínculo a lo largo del tiempo.

Una familia consolidada y el desafío del paso del tiempo

La pareja formó una familia con tres hijos: Tomás, Matías y Valentina. A lo largo de los años, el crecimiento de los hijos fue acompañado por una decisión clara: mantenerlos alejados de la exposición pública y permitirles desarrollar sus propios caminos.

Hoy, con los tres ya adultos e independizados, Mario Pergolini y Dolores Galán atraviesan la etapa conocida como “nido vacío”. Se trata de un momento de transición que implica reconfigurar la dinámica de pareja luego de décadas centradas en la crianza.