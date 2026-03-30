Así es la increíble casa de Susana Giménez: lago artificial, 1500 metro cuadrados y peces exóticos

Susana Giménez vive en Punta del Este.

Desde hace varios años, Susana Giménez eligió a Punta del Este como su lugar en el mundo. Lejos del ruido porteño y de la exposición constante, la diva instaló su vida cotidiana en una imponente propiedad rodeada de naturaleza, privacidad absoluta y detalles que reflejan su estilo personal. No se trata de una residencia de verano ni de una casa ocasional: es el sitio donde pasa gran parte del año y donde construyó una rutina estable en Uruguay.

La casa, conocida como La Mary, está ubicada a la altura de la parada 25 de Punta del Este, en una de las zonas más exclusivas y reservadas del balneario. Allí predominan las chacras, los grandes terrenos y la vegetación frondosa, un contexto ideal para alguien que busca tranquilidad y aislamiento. El predio tiene una extensión de ocho hectáreas, atravesadas por senderos de tierra y sectores de bosque que envuelven por completo la construcción principal.

¿Cómo es la mansión de Susana Giménez?

La mansión ocupa cerca de 1.500 metros cuadrados y fue diseñada para integrarse al entorno natural sin imponerse visualmente. Desde el exterior, la casa no resulta ostentosa: mantiene un perfil bajo que contrasta con sus dimensiones reales. Uno de los grandes protagonistas del lugar es el lago artificial ubicado en la parte posterior del terreno, donde conviven peces exóticos, patos y gansos. Ese espejo de agua, rodeado de árboles, funciona como un límite natural que refuerza la sensación de intimidad y desconexión total.

Así es por dentro la mansión de Susana Giménez.

El interior de la casa de Susana Giménez

El estilo arquitectónico de la vivienda responde a una impronta colonial española, con líneas sobrias, materiales tradicionales y tonos cálidos. Puertas amplias, galerías y ventanales permiten que el paisaje se cuele en cada ambiente. Por dentro, la casa se destaca por sus espacios amplios y funcionales, pensados para estadías prolongadas y no solo para el descanso ocasional.

La cocina ocupa un rol central y está preparada para el día a día, mientras que el living se convierte en uno de los sectores más utilizados, tanto para recibir a su círculo íntimo como para momentos de relax. En la planta alta se encuentra la suite principal, que cuenta con salida directa a una terraza desde donde se puede observar el parque, la piscina y, a la distancia, el bosque que rodea toda la propiedad.

En Punta del Este, Susana Giménez lleva una vida tranquila y puertas adentro. Sus días transcurren entre caminatas por el parque, recorridas cerca del lago y tiempo compartido con sus perros. Las visitas son esporádicas y cuidadosamente elegidas, lo que confirma que La Mary no solo es una mansión impactante, sino también el refugio definitivo de una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

