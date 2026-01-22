Telefe tomó una decisión: definieron que sucederá con Susana Giménez en el 2026

Susana Giménez tiene que definir su 2026 en Telefe.

Telefe ya empezó a mover sus fichas de cara al 2026 y una de las decisiones más fuertes tiene que ver con el futuro de Susana Giménez, su máxima figura histórica. Luego de un año lejos de la pantalla chica, el canal definió cuál será el rol que ocupará la diva en la próxima temporada y el plan ya estaría completamente cerrado.

La información fue revelada por Adrián Pallares en Intrusos (América TV), donde aseguró que en las últimas semanas se produjeron reuniones clave entre Susana y las autoridades máximas de Telefe. “En 2025 no estuvo en la tele. Hace unos días vino a Buenos Aires solo para grabar una publicidad durante diez horas y se volvió a Punta del Este”, contó el conductor, marcando el bajo perfil que mantuvo la diva durante el último tiempo.

¿Qué sucederá con Susana Giménez en el 2026?

El plan de Telefe es ambicioso y coloca a Giménez en un lugar estratégico: ser la gran cara del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y comenzará el 11 de junio. “La quieren en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el Mundial, que dura alrededor de 48 días”, explicó Pallares. La idea es que Susana sea una de las figuras centrales del operativo especial del canal para el evento deportivo más importante del año.

Vuelven las entrevistas de Susana Giménez

Pero eso no sería todo. Una vez finalizado el Mundial, la diva volvería a su formato favorito. “El segundo paso del año para Susana es hacer mano a mano o especiales, como a ella le gusta”, detalló el periodista. En ese sentido, Telefe ya estaría buscando entre cuatro y seis figuras internacionales para que Susana los entreviste en programas especiales.

Como era de esperarse, la negociación también incluyó un punto clave: el contrato. Según Pallares, Susana fue clara en su pedido: “Quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina”. Y el cierre habría sido contundente: “Lo logré”.

De esta manera, Telefe apuesta fuerte a su emblema histórico y prepara un 2026 con Susana Giménez como protagonista absoluta, primero desde el Mundial y luego con los especiales que siempre marcaron su sello en la televisión argentina.