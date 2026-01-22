Una figura de Telefe destrozó a los jurados de Masterchef Celebrity y Wanda Nara: "El sobre".

El paso de Jorge "Roña" Castro por las cocinas de MasterChef Celebrity fue fugaz, pero su salida dejó una estela de polémicas que recién ahora salen a la luz. En diálogo con Intrusos, por América TV, el exboxeador rompió el silencio y lanzó artillería pesada contra el formato, el jurado y, especialmente, contra Wanda Nara.

Sin pelos en la lengua, Castro aseguró que el certamen está digitado y apuntó a la conductora por tener preferencias personales evidentes. "Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va", disparó. Y fue más allá al señalar el vínculo de la conductora con su exmarido, también participante: "Tiene más feeling con Maxi (López). Fue el marido, pero tiene que ser igual para todos".

El "Roña" también atendió a los chefs, salvando únicamente a Donato de Santis. Sobre el resto, fue lapidario:"Los jurados tienen una cara de ort... ni una sonrisa, nada. Hay maltratos. Primero fue con Ventura, después con Mirol".

Además, expuso su decepción personal por una promesa solidaria que la producción nunca honró. "A mí me prometieron que iban a venir a cocinar a mis comedores, los chefs y Wanda. Todavía estoy esperando", reclamó visiblemente dolido.

Por qué no quiso volver

Según contó, las jornadas de grabación eran extenuantes, motivo por el cual rechazó la oferta de volver en el repechaje. "Fui el primer eliminado, pero no quería estar más. Hay muchos que no tienen nada que hacer, pero yo tengo muchos compromisos", sentenció. Esta denuncia se suma a la de Esteban Mirol, quien días atrás en LAM también había cargado contra Wanda, acusándola de discriminación por edad: "Wanda no me quiere y a mí no me gustan sus actitudes. Dijo que tenía miedo de que me pasara algo y le dije 'te espero en la Reserva para correr 8 kilómetros'".