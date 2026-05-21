La solicitud de salida a bolsa de SpaceX pone de manifiesto sus pérdidas y el control de Musk

FOTO DE ARCHIVO. El logo de SpaceX en un cohete Falcon 9, en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU

​SpaceX dio a conocer el miércoles su solicitud de salida a bolsa, dejando al descubierto ante los inversores las cuantiosas pérdidas que está sufriendo Elon Musk en el ámbito de la inteligencia artificial, ‌al tiempo que apuesta el futuro de la ‌empresa por convertir al fabricante de cohetes en un gigante de la IA.

Gran parte de sus perspectivas se basa en que SpaceX domine tecnologías y mercados que aún no existen, desde misiones a Marte hasta centros de datos de IA en el espacio.

Para muchos, el historial de Musk al convertir a Tesla en la empresa automovilística más valiosa del mundo y desarrollar el primer cohete totalmente reutilizable y la mayor red de satélites del mundo es suficiente para justificar la inversión.

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La solicitud consolida el férreo control de Musk sobre SpaceX, al tiempo que da ​a los accionistas poca voz en ⁠sus decisiones. Esto pone de manifiesto lo fundamental que se ha vuelto la IA tras la compra ‌en febrero de xAI, que supuso la mayor parte del gasto de la empresa y ⁠la mayor parte de sus pérdidas en el primer trimestre.

La salida ⁠a bolsa podría convertirse en el primer debut en el mercado estadounidense por encima del billón de dólares y convertiría inmediatamente a SpaceX en una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo.

De las tres ⁠divisiones de SpaceX, sólo el segmento de conectividad impulsado por la unidad de internet por satélite ​Starlink fue rentable en los tres primeros meses del año.

Aunque Starlink generó un ‌beneficio operativo de 1.190 millones de dólares, no fue ‌suficiente para evitar que la empresa registrara unas pérdidas operativas totales de 1.940 millones de dólares en ⁠el primer trimestre, con unos ingresos de 4.690 millones de dólares. Sólo su división de IA supuso 2.470 millones de dólares en pérdidas, frente a unos ingresos de 818 millones de dólares.

La compra por parte de Musk de su empresa de redes sociales e IA, xAI, proporcionó a SpaceX nuevas capacidades y oportunidades, pero también un gasto ​astronómico, que representó ‌el 76% de sus 10.100 millones de dólares en gastos de capital durante el primer trimestre, además de nuevas pérdidas.

Los planes de la empresa se basan en tecnología que aún no se ha desarrollado para gran parte de su futura fuente de ingresos, incluida la explotación de centros de datos alimentados con energía solar en el espacio, con el fin de alcanzar un mercado potencial ⁠de 28,5 billones de dólares, según la documentación presentada.

El documento confirmó una serie de informaciones recientes de Reuters sobre la salida a bolsa.

SpaceX se ha convertido en la mayor empresa espacial del mundo desde su fundación en 2002, tras lanzar miles de satélites de internet Starlink. Su uso pionero de cohetes reutilizables ha transformado la economía espacial, obligando a competidores como Blue Origin, de Jeff Bezos, a ponerse al día.

Una venta exitosa de acciones podría valorar la empresa en una cifra récord de 1,75 billones de dólares, lo que situaría a su fundador en camino de convertirse en el primer "trillionario" ‌de la historia. Musk también conservará el 85,1% del poder de voto combinado de la empresa, según se desprende de la documentación presentada.

El documento de registro de la empresa se produce en una semana crucial para el fabricante de cohetes, que se prepara para lanzar el jueves un vuelo de prueba de su cohete Starship de última generación.

El directorio ha otorgado a Musk el control de la empresa, pero ha vinculado gran parte de su remuneración a objetivos audaces ‌como establecer una colonia humana permanente en Marte y construir centros de datos espaciales con una capacidad de cálculo equivalente a 100 teravatios, o 100.000 reactores nucleares de un gigavatio, informó anteriormente Reuters.

SpaceX tiene como objetivo cotizar en bolsa ya el ‌12 de junio, con ⁠el inicio de la gira de presentación previsto para el 4 de junio y la venta de acciones prevista para el 11 de junio, informó Reuters la semana pasada.

Se espera que ​la empresa cotice en el Nasdaq y el Nasdaq Texas con el identificador "SPCX".

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan son los coordinadores de la operación.

Con información de Reuters