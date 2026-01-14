Ricardo Centurión volvió al fútbol argentino y ya fue presentado: "Feliz"

Ricardo Centurión regresó al fútbol argentino: dónde jugará el ex Boca y Racing.

Ricardo Centurión consumó su regreso al fútbol argentino: el volante de 32 años con pasos por Boca Juniors y Racing Club se convirtió en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba de cara a la temporada 2026. Después de un último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, el futbolista regresó al país y ya se realizó la revisión médica para sumarse al cuadro que milita en la Primera Nacional y que buscará este año consumar el ascenso a la máxima categoría.

Antes de ingresar al centro médico para realizarse los estudios correspondientes, Centurión brindó sus primeras declaraciones como flamante jugador de la 'Academia cordobesa': "Estoy con felicidad y muy contento", sentenció. Más tarde, mientras acompañado por los directivos de la institución, agregó: "Me siento contento, feliz por esta oportunidad, vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos que tenemos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy".

Centurión habló en conferencia de prensa tras firmar con Racing de Córdoba: "Agradecido"

El nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, brindó horas después de realizarse la revisión una conferencia de prensa en las instalaciones del cuadro de Nueva Italia, en la que agradeció al presidente Manuel Pérez por buscarlo: "Cuando me mandó un mensaje y se contactó con nosotros, su calidad de persona fue la que me convenció para venir y después tenía una cuenta pendiente en mi carrera de poder jugar y lograr el objetivo de ascender".

"Soy un agradecido por el trabajo que me están dando y mi conducta va a ser adentro de la cancha, no afuera, que quede claro", aseveró. "Estoy listo para estar a disposición y lo que me pida el técnico. Queda poner esmero y trabajo, porque el fútbol así te lo exige. Hoy, soy un racinguista más", declaró el ex Boca Juniors.

Qué había dicho el presidente de Racing de Córdoba sobre la llegada de Centurión

Si bien se rumoreó en el comienzo del mercado de pases que 'Ricky' podría vestir la camiseta de otros equipo del fútbol argentino, finalmente Racing ganó la pulseada y lo aseguró para el 2026. Gran mérito de esta llegada, tal como lo expresó el jugador, fue por la gestión realizada por el presidente Manuel Pérez: "Yo le decía a Ricardo: '¿sabés lo que va a ser cuando ascendamos con el (Estadio Mario Alberto) Kempes lleno?'. Me dijo: 'me volvés loco, me quiero ir ya'", contó el mandamás el pasado martes.

Además, Pérez destacó el tipo de persona que es Centurión y ya se mostraba confiado de contar con él incluso antes de que firme su contrato: "Es un tipo muy sencillo, nos pidió una vivienda cerca del club, muy macanudo y muy humilde. No me quedan dudas que cuando nos sentemos cara a cara firme el contrato".

Cómo será el año de Racing de Córdoba en la Primera Nacional

Racing conformará la Zona A en la Primera Nacional, un grupo en el que deberá enfrentar a rivales de peso como Deportivo Madryn, Ferro Carril Oeste o Godoy Cruz, recientemente descendido de la Primera Nacional. En la pasada campaña, finalizó undécimo y no ingresó al Reducido por el segundo ascenso.

Los números de Centurión en su carrera