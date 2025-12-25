La joya de la Primera Nacional que Gallardo quiere para River

A su vez, Gallardo pidió que River negocie por otro jugador de características similares

El equipo que más rápido se movió en el mercado de pases del fútbol argentino es River porque cambió de gran manera su forma de negociar y esto le permitió obtener los fichajes de Aníbal Moreno y Fausto Vera en los primeros días de la pretemporada. El tercer refuerzo en sumar podría ser un jugador que va a disputar la Primera Nacional en el 2026, pero las charlas para su compra no son fáciles de abordar.

De acuerdo con los rumores, Marcelo Gallardo quiere quedarse con Santino Andino que acaba de perder la categoría con Godoy Cruz de Mendoza. Lo particular es que estaba representando por Hernán Berman que se trata de un representante muy cercano a la dirigencia del "Millonario". Sin embargo, el jugador cambió de representación y ahora trabaja con un equipo extranjero que busca colocarlo en Europa. Algo que comienza a complicar de gran forma las charlas que se estaban desarrollando.

A Andino le dieron tiempo hasta el domingo para que decida si quiere o no jugar en River

Por otro lado, se tiene conocimiento de que River contaría un acuerdo casi cerrado con el conjunto mendocino por la compra del 80% de la ficha en 5 millones de dólares y que el porcentaje restante quede a beneficio de una futura venta. Aunque la nueva representación del jugador le pidió que espere unos días porque hay chances de colocarlo en el Como 1907 de Italia.

Aplicando su nuevo modelo de negociación, el "Millonario" le hizo saber al jugador que no lo va a esperar mucho tiempo y que le da cierto margen para pensar la propuesta. La fecha límite sería hasta el domingo 28 de diciembre. A su vez, se conoció que está negociando y realizó el envío de una segunda oferta formal por Tadeo Allende al Celta de Vigo. El excompañero de Lionel Messi en el Inter Miami se mostró más interesado por ser transferido, pero el problema está en que su pase dispone de un valor que oscila entre 10 y 15 millones de euros.

La presencia de la Navidad en la semana provoca que las charlas que River lleva a cabo para sumar refuerzos sufran un parate y que no pueda tener mayores precisiones. Sin embargo, todo aquel que dude sobre ponerse la banda roja, va a ser descartado y se avanzará por otra alternativa. No por nada, Marcelo Gallardo entregó un listado con los jugadores que le gustan.

El anuncio de San Lorenzo que River aplaude

"La Comisión Directiva Transitoria de San Lorenzo ya se encuentra en marcha, abordando distintos temas apuntados a normalizar el funcionamiento del Club. La primera sesión se realizó el martes por la mañana, mientras que este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión. En estos encuentros desarrollados en la sede de Avenida La Plata, lo primero que se resolvió fue la constitución de cargos de la CD, que quedó configurada de esta manera: Presidente: Sergio Gabriel Costantino", expresa el comunicado que el club difundió en sus redes sociales.

Esto le permitirá a River poder negociar de mejor manera adquisición Jhohan Romaña, que es del gusto de Marcelo Gallardo. Hasta el momento, se tiene conocimiento que se realizó una propuesta formal de compra del 50% del pase por poco más de 2 millones de dólares. No obstante, la misma no había sido respondida porque el Ciclón no tenía una comisión directiva confirmada y mucho menos un negociador, ya que la anterior había presentado su renuncia declarando la acefalía institucional con el fin de que Marcelo Moretti sea desplazado de su cargo como presidente.