Fue campeón en River tras 18 años sin títulos y destrozó a la dirigencia por los refuerzos: "Más de lo mismo"

Una gloria de River destrozó a la dirigencia por los refuerzos: "Más de lo mismo"

Una gloria de River Plate que integró un equipo histórico de la historia del club habló de la actual dirigencia y lanzó una picante declaración sobre los refuerzos que sumó el "Millonario" en los últimos mercados de pases. La sequía de títulos de estos últimos años de la mano de Marcelo Gallardo sin dudas es preocupante, por eso El Destape habló con Carlos "Puma" Morete, quien fue parte del plantel que rompió la racha de 18 años con Ángel Labruna como DT.

El ex delantero surgido de la institución que hizo su debut en 1970 dijo presente en la gala de los Premios Olimpia 2025 para recibir un reconocimiento a 50 años de aquel Torneo Metropolitano de 1975 que quedó en la memoria de los hinchas. Luego de que le entreguen el galardón que compartió con Ubaldo Matildo "Pato" Fillol y Rubén Bruno, el "Puma" se refirió a esta cuestión que sin dudas preocupa a los fanáticos de la "Banda". Además, el exhombre de Boca Juniors también mencionó al "Xeneize" y realizó una comparación entre uno y otro a la hora de incorporar.

El Puma Morete destrozó a la dirigencia de River

"River realmente estoy viendo los jugadores que está trayendo y viene de fracasar rotundamente, realmente. Fue muy malo el año 2025 para River y no veo que tenga para poder chapear en el campeonato y pueda competir. Es como que traen más de lo mismo que trajeron y no funcionaron. Parece que le falta una luz a la dirigencia de River para traer cracks", deslizó el ex atacante en sus declaraciones.

Luego, Morete habló del "Xeneize" trazando un paralelismo entre las dos dirigencias y dejó su opinión al respecto: "Un ejemplo solo: un sólo jugador jugador diferente en Boca... Paredes, le cambió todo el equipo. River trae, trae, trae y nada". De esta manera, dejó en claro su descontento con el manejo del club que lo vio nacer futbolísticamente por el rol de los dirigentes en los últimos mercados de pases y la falta de títulos.

Carlos "Puma" Morete destrozó a la dirigencia de River por los refuerzos

El reconocimiento al River campeón del 75 en los Premios Olimpia

"Uno está contento porque pasaron 50 años y todavía se acuerdan", lanzó el "Puma" acerca del premio recibido por parte de la organización. "Para los que todavía estamos vivos es un orgullo poder estar, presenciar y recibir tanto el aplauso como este obsequio de la vida", añadió y luego destacó también a los presentes que se llevaron su galardón: "Ver todo el espectáculo de todos los actuales deportistas de las diferentes categorías son merecedores de los títulos y de las cosas que hacen. Me voy contento, feliz y lleno de orgullo".

Cabe destacar que fue el único título que Morete ganó con la camiseta de River y luego siguió cosechando trofeos en Boca, Independiente y Argentinos Juniors, club con el que ganó la Copa Libertadores en 1985. Por supuesto, uno de los más importantes fue el Metropolitano 1975 con el "Millonario" ya que sirvió para cortar una extensa racha de 18 años sin ser campeón. El ex delantero fue una de las principales figuras del equipo entonces dirigido por Ángel Labruna que posteriormente ganó el Nacional del mismo año ya sin él en el plantel.

Los números del Puma Morete en River