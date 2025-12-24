La China Suárez dijo qué hay de Mauro Icardi a River y lapidó a Wanda Nara.

Los rumores acerca de que Mauro Icardi puede ser refuerzo de River Plate en el 2026 se dispararon en las últimas horas, ya que algunos periodistas deportivos comunicaron que hubo una reunión en Puerto Madero entre dirigentes del club de Núñez y la representación del delantero rosarino de 32 años, en pleno mercado de pases. Sin embargo, quien desmintió esta información por el momento fue nada menos que la pareja del goleador: María Eugenia "China" Suárez.

A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter), la reconocida artista salió al cruce de las versiones que indicaban que su novio estaba a un paso de dejar Galatasaray de Turquía para recalar en el "Millonario". La actriz y cantante dejó en claro que, por ahora, el ex Sampdoria, Inter y PSG continuará en Europa, donde se le vencerá el contrato con la institución de Estambul el 30 de junio próximo.

La China Suárez desmintió que Icardi sea refuerzo de River en enero del 2026

Visiblemente molesta por los trascendidos que colocaban a su novio en la "Banda", equipo del que Eugenia es hincha, la ex Casi Ángeles disparó en su perfil de X: “¿Que yo di el ok para qué?". Con un palazo incluido a Wanda Nara a la pasada, ya que la conductora de MasterChef Celebrity fue la representante del futbolista que pasó por la Selección Argentina, Suárez insistió: "Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo“. Y sentenció, de manera contundente: “Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”.

Icardi, en la carpeta de River para reforzar la delantera en 2026

La entidad comandada por Stéfano Di Carlo quiere fichajes de centroatacantes para la próxima temporada, ya que se marchará Miguel Ángel Borja y no tiene demasiado recambio en esa posición. Si bien Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio pueden jugar allí, no se sienten del todo cómodos porque no son "9" naturales. Por lo tanto, la búsqueda irá por un "killer" de área y, además del excapitán de Inter, aparecen entre los mencionados Valentín "Taty" Castellanos y dos ex que fueron campeones en Núñez: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Los números de Icardi en su carrera a nivel clubes