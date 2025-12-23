Fue figura del fútbol argentino, salió campeón y su equipo puede dejarlo libre

Una figura del fútbol argentino, campeón en avrias oportunidades, atraviesa días clave en el mercado de pases ya que queda libre en su club.

Ignacio Malcorra fue protagonista de una de las etapas más exitosas de Rosario Central en los últimos años, con títulos y actuaciones decisivas. Sin embargo, su futuro entró en zona de incertidumbre: el mediocampista termina contrato en pocos días y aún no hay acuerdo para su renovación. Mientras el club negocia, varios equipos del fútbol argentino lo quieren en este mercado de pases.

En el último tiempo, Malcorra, de 38 años, se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del conjunto "Canalla" desde su llegada en junio del 2022. Su talento, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo transformaron en una pieza clave dentro del esquema auriazul.

Bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, el zurdo fue determinante en la conquista de la Copa de la Liga 2023, y volvió a repetir protagonismo en el título de la Liga 2025 que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó por ser el primero en la tabla anual, ya con Ariel Holan como entrenador. Además, dejó una marca imborrable en los clásicos frente a Newell’s, con goles y actuaciones que lo elevaron al estatus de referente. Aún con todo ese repertorio, su continuidad no está asegurada.

Malcorra termina su contrato con Rosario Central y se viene una definición urgente

Pese a su importancia deportiva, el presente contractual del protagonista genera preocupación en Rosario. El volante ofensivo finaliza su vínculo el próximo 31 de diciembre y, aunque la dirigencia ya inició conversaciones para renovarlo, todavía no existe un acuerdo cerrado y el tiempo se va acabando. El escenario abre una posibilidad concreta: si no hay avances en el corto plazo, el jugador podría quedar libre en pleno mercado de pases, una situación impensada meses atrás para uno de los campeones del fútbol argentino y que fue siempre titular durante todo el 2025.

El propio futbolista se refirió públicamente a su futuro y eligió un tono prudente. Lejos de confirmar su continuidad, dejó la puerta abierta a distintos escenarios. “Se me terminó el contrato y estoy negociando uno nuevo. Puede darse o no. Ahora estoy disfrutando de las vacaciones, de los amigos y la familia”, expresó el futbolista, en declaraciones al periodista Alejo Bernasconi. Su postura refleja calma, pero también deja en claro que no hay nada definido y que el desenlace dependerá de cómo avancen las negociaciones en los próximos días.

Los clubes atentos en el mercado de pases

Mientras Rosario Central intenta cerrar la renovación, varios clubes del fútbol argentino siguen de cerca la situación del oriundo de Río Negro. Uno de los interesados es Talleres de Córdoba, impulsado por el interés personal de Carlos Tevez, quien ya lo dirigió en Central durante 2022 y conoce de primera mano su rendimiento.

También aparecen en el radar Banfield, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe, institución donde el volante supo destacarse antes de su llegada al "Canalla". La posibilidad de sumarlo en condición de libre lo convierte en una oportunidad muy atractiva dentro del mercado de pases.

Números que explican su valor en Rosario Central

Desde su arribo a Central, Malcorra disputó 133 partidos oficiales y convirtió 22 goles. Entre ellos, se destacan dos tantos frente a Newell’s que resultaron decisivos para sendos triunfos en clásicos, un detalle que potenció aún más su identificación con el club. Además de sus números, celebró dos títulos con la camiseta auriazul, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del ciclo reciente y en un referente para el hincha.