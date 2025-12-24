Quién es la novia de Fausto Vera: así es Aldana Masset, Miss Universo Argentina

Fausto Vera está de novio con la Miss Universo Argentina.

Fausto Vera se convirtió en este cierre de 2025 en el primer refuerzo del River Plate que se viene. Un jugador surgido de Argentinos Juniors, con paso en el fútbol brasileño por Corinthians y Atlético Mineiro, que se encuentra frente al gran desafío de su carrera. Un mediocampista con gran pase y recuperación, que fue una de las últimas grandes apariciones del Bicho de La Paternal.

El futbolista está en pareja con Aldana Masset, quien compitió para ser Miss Universo en representación de Argentina en 2025. La joven se mostró junto al jugador en Río de Janeiro junto al volante, dando la confirmación de esta relación. Y de seguro se la podrá ver en los partidos que juegue el "Millonario" en el Monumental con su novio presente.

La historia de Aldana Masset

Aldana Masset representó a Argentina en Miss Argentina, realizado en 2025 en Tailandia. La joven es oriunda de la localidad de Valle María, en la provincia de Entre Ríos, y había participado anteriormente de Miss Universo Argentina en 2019. Fue la primer entrerriana en ser Miss Universo Argentina en 70 años, desde la consagración de la icónica "Coca" Sarli, también de esa provincia, en 1955.

Aldana Masset en la playa.

Por su parte, la joven se destaca por su incursión en la música, que complementa con el modelaje. Cuando a los 13 años comenzó como modelo , paralelamente, se formó como cantante y compositora. Así, logró experiencias en escenarios y estudios de grabación. En 2022 fue convocada por la banda de cumbia pop Agapornis para desplegar su presencia y carisma en el canto.

Aldana Masset brilló con un vestido de Dhey Galaviz.

"Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista. Una joven que despliega una gran versatilidad. En Agapornis estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​ Había quedado en lugar de Melina Brizuela.

Aldana Masset fue la primera entrerriana tras Coca Sarli en ser Miss Universo Argentina.

Aldana Masset, a corazón abierto

En la etapa de preparación previa a la final internacional de Miss Universo, Masset sorprendió al dar a conocer públicamente su diagnóstico de alopecia, una condición que provoca la ausencia de crecimiento de cabello en una zona de su cabeza. “Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca. Hoy es algo que a mí me hace sentir una persona fuerte, porque también les puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones y hoy es algo que a mí me da mucha seguridad”, expresó, a corazón abierto. La joven decidió mostrarse tal cual es y no para de crecer.