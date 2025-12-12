El desafiante mensaje de Icardi a Galatasaray que anticipa ¿su salida?

El delantero comenzó a ser cuestionado en el fútbol turco

Nuevamente, la carrera de Mauro Icardi vuelve a entregar un episodio polémico en donde se puede apreciar el uso de sus redes sociales para expresarse y desmentir una serie de comentarios que se difunden en los medios. En esta oportunidad, el atacante argentino decidió apuntar contra los hinchas del Galatasaray y periodistas después de que se lo vincularon con una posible presión para marcharse en el primer mercado de pases de la temporada 2026.

“Entiendo que mi nombre les vende y quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato... Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, comenzó el delantero argentino en una historia que subió a su cuenta de Instagram. Esto es producto de que estaría negociando a espaldas de su club cuando le quedan meses de contrato. Uno que culminará en junio del 2026 y del que todavía no existen charlas para que se extienda al menos por una temporada más.

A meses de quedar libre no recibió el llamado para renovar.

“¿Quieren vender una noticia que no es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?“, expresó Mauro Icardi. La prensa turca expone que su fichaje demandó una enorme inversión para la obtención de la ficha y un salario top que no coincide con lo que está sucediendo en cancha. Hay que recordar que viene de una gran inactividad después de sufrir una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó más de siete meses sin poder sumar minutos de manera oficial.

“No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso. Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, culminó. Hasta el momento, el atacante es jugador del Galatasaray y cualquier movimiento que pretenda tendrá que contar con un permiso de los directivos, que buscarán recuperar los 10 millones de euros que le pagaron al PSG.

¿Hay chances de que juegue en River?

Se trata de un rumor que nació a partir de ciertos comentarios que la "China" Suárez, su pareja, realizó en varios medios y algunas fotos que el jugador compartió desde su departamento con vista al Estadio Monumental. Lo cierto es que desde River no hubo un contacto formal hacia el representante de Mauro Icardi y mucho menos un llamado al Galatasaray para conocer las condiciones de adquisición de la ficha.

Por otro lado, se desprende que el perfil del delantero va en contra mano de lo que Marcelo Gallardo pretende para el plantel y esto provoca que quede automáticamente descartado. Su perfil elevado en los medios de espectáculos y ciertas actitudes lo privan de ponerse la banda roja. Hay que recordar que en Francia estuvo desaparecido unos días después de una pelea que mantuvo con Wanda Nara. Una decisión que incluyó cierta incomunicación para con sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.