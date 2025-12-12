Entradas para Él Mató a un Policía Motorizado en diciembre 2025 y enero 2026

Él Mató a un Policía Motorizado se presenta en distintos puntos del país.

Él Mató a un Policía Motorizado continúa con su gira internacional y local celebrando los 20 años de su trilogía emblemática: Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008). Tres discos que trazaron el mapa sonoro y estético de la banda, y que hoy regresan en vivo para revivir una etapa clave de su carrera. Un encuentro que apela a la nostalgia y permite reencontrarse con esta gran banda.

El grupo cerró una gira europea histórica con cuatro conciertos agotados que marcaron un verdadero hito para el rock argentino en el exterior. La banda convocó a 5.000 personas en Madrid (Movistar Arena), 4.000 en Barcelona (Sant Jordi Club), 800 en París (Le Café de la Danse) y 1000 en Berlín (Heimathafen Neukölln). Estas presentaciones reafirmaron el sólido crecimiento del grupo y su impacto en la escena internacional.

Cuándo toca Él Mató a un Policía Motorizado

El 19 y 20 de diciembre en el Estadio Obras.

El 27 y 28 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata.

El 16 de enero de 2026 en Bendu, Mar del Plata.

Por dónde comprar las entradas

Estadio Obras:

A través de Coolco, con los siguientes precios:

Platea Norte: $60.000

Popular Este: $40.000

Popular Oeste: $40.000

Teatro Ópera de La Plata:

A través de livepass disponibles las entradas, con estos valores:

General: desde $50.000

Bendu Arena de Mar del Plata

Precios: desde $63.250

Regreso de Él Mató a un Policía Motorizado

El grupo presenta este recital como el 20º aniversario de la trilogía sobre el nacimiento, la vida y la muerte. Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008) le dieron a Él Mató a un Policía Motorizado una identidad en la escena independiente y también los llevó a cruzar fronteras. En 2010 debutaron en Europa en el festival Primavera Sound de Barcelona, con una presentación aclamada por público y prensa. Al año siguiente, regresaron a España, Reino Unido y Francia, consolidando así su proyección internacional.

Santi Motorizado saluda a sus fans en uno de los últimos recitales.

“Esa trilogía fue el comienzo de todo, una manera de decir quiénes éramos y qué buscábamos. Volver a esas canciones después de 20 años es reencontrarnos con nuestra esencia, con la fuerza que nos impulsó desde el principio”, expresó Santiago Motorizado. Así se presenta esta oportunidad de reencontrar a la banda y volver a experimentar en vivo aquellas canciones que definieron un antes y un después en su recorrido artístico como El héroe de la Navidad, Chica rutera, Amigo piedra, Vienen bajando, Mi próximo movimiento y El día del huracán, entre muchas otras.