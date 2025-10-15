Nueva fecha con entradas para Él Mató a un Policía Motorizado en Obras 2025: precios y cuándo toca

Él Mató a un Policía Motorizado se presenta en Obras.

Tras agotar las entradas para su show del 20 de diciembre, Él Mató a un Policía Motorizado suma una nueva fecha en Obras. La banda surgida de La Plata sigue con sus presentaciones y sus fans no se quieren perder la posibilidad de verlos y escuchar todos sus clásicos. El grupo prepara un gran show para celebrar los 20 años de su trilogía emblemática: Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008). Tres discos que trazaron el mapa sonoro y estético de la banda, y que hoy regresan en vivo para revivir una etapa clave de su carrera.

El festejo en Obras será una oportunidad única para aquellos fanáticos que siguen a Él Mató desde sus comienzos en La Plata y volverán a experimentar en vivo aquellas canciones que definieron un antes y un después en su recorrido artístico como El héroe de la Navidad, Chica rutera, Amigo piedra, Vienen bajando, Mi próximo movimiento y El día del huracán, entre muchas otras.

Cuándo es la nueva fecha de Él Mató a un Policía Motorizado en Obras 2025

La nueva fecha para ver a Él Mató a un Policía Motorizado es el viernes 19 de diciembre.

Las entradas se pueden sacar a través de la página CoolCo.

Precios de entradas para Él Mató a un Policía Motorizado en Obras 2025

Él Mató nació en La Plata y es una de las grandes bandas indies del país.

Popular Oeste: $40.000

Popular Este: $40.000

Campo: $45.000

Platea Norte: $60.000

Detalles de la presentación de Él Mató a un Policía Motorizado

Esta obra en tres capítulos atraviesa el nacimiento, la vida y la muerte. Cada EP abrió un universo propio de imágenes urbanas y emocionales, dejando canciones que con el tiempo se volvieron clásicos y piezas infaltables en sus shows. La secuencia no solo definió la identidad de Él Mató en la escena independiente, sino que también los llevó a cruzar fronteras: en 2010 debutaron en Europa en el festival Primavera Sound de Barcelona, con una presentación aclamada por público y prensa. Al año siguiente, regresaron a España, Reino Unido y Francia, consolidando así su proyección internacional.

“Esa trilogía fue el comienzo de todo, una manera de decir quiénes éramos y qué buscábamos. Volver a esas canciones después de 20 años es reencontrarnos con nuestra esencia, con la fuerza que nos impulsó desde el principio”, expresa Santiago Motorizado, quien tuvo este año también el lanzamiento de su primer disco solista y vuelve con todo junto a Él Mató con una serie de recitales.