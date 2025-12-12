Qué relación familiar tiene Eduardo Domínguez con Carlos Bianchi

Eduardo Domínguez junto a Carlos Bianchi.

Eduardo Domínguez supo construir en los últimos años una buena carrera como entrenador, lo que le permitió ganarse un lugar destacado en la historia de Estudiantes de La Plata. Surgido de Vélez Sarsfield, comenzó su carrera en el club de Liniers junto a su hermano Federico Domínguez, una institución en donde decir "Carlos Bianchi" es referirse a un prócer, al ser máximo goleador histórico y campeón del mundo como DT con la V azulada.

Con una larga trayectoria como jugador de fútbol, su primera oportunidad como director técnico le llegó cuando todavía se desempeñaba como jugador y Huracán se había quedado sin conductor tras la salida de Néstor Apuzzo. Allí fue que arrancó la dura misión de lograr la permanencia en primera. Y luego comenzaría a lograr resultados muy buenos tanto en el "Globo", como en Colón de Santa Fe y finalmente en el "Pincha".

Cuál es el vínculo de Eduardo Domínguez con Carlos Bianchi

El entrenador Eduardo Domínguez está casado con Brenda Bianchi, hija del legendario director técnico. Esto lo convierte en yerno de Carlos Bianchi. Una de las pocas veces que habló sobre su vínculo con Bianchi y los probables consejos que recibe, Dominguez reveló uno. “No te voy a dar consejos sino contarte lo que me pasó. No estoy todo el día con los jugadores. No sé qué pasa por tu cabeza: tenés que ser vos mismo”.

Eduardo Domínguez y Carlos Bianchi son familia.

Más allá de este consejo, algo que se lo vio repetir respecto a su suegro es una importante costumbre familiar. En su viaje de Estudiantes a Paraguay para jugar ante Cerro Porteño este año por los octavos de final de la Copa Libertadores, Eduardo Domínguez no viajó solo con la delegación. Lo hizo también en compañía de su pareja, Brenda, la hija del Virrey, la madre de sus dos hijos. Y es una costumbre que tenía el ex DT de Boca con su mujer de toda la vida. En el Xeneize de la época más dorada, Bianchi solía viajar con cierta frecuencia a los partidos de Copa acompañado por Margarita.

Logros de Eduardo Domínguez como entrenador

En Huracán dirigió 52 partidos entre el torneo local y la competencia internacional, que les abrieron las puertas de otros clubes, tras ser finalista de la Copa Sudamericana 2015, que perdió por penales con Independiente de Santa Fe. Estuvo en Colón en dos oportunidades (2016-2019 y 2020-2021), donde se coronó campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 y en el medio dirigió a Nacional de Uruguay y consiguió la Supercopa Uruguaya. Ya en Estudiantes (con un mal paso por Independiente en el medio), ganó la Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.