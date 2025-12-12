MasterChef Celebrity Argentina 2025 que pasó en el programa de ayer jueves 11 de diciembre.

Este último jueves 11 de diciembe comenzó la novena semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025, luego de que el miércoles dejara las cocinas Eugenia Tobal. Ocho cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a cuatro personas que se subieron al balcón, mientras que las otras cuatro obtuvieron el delantal gris y deberán luchar por el blanco en la gala de última chance.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

A su llegada a las estaciones, los jugadores fueron testigos de un estudio ambientado como una cancha de fútbol; a los tres miembros del jurado (Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) vestidos de árbitros y, frente a ellos, un arco de fútbol. Wanda les explicó que esta semana sería especial, tal y como lo fue aquella donde los chefs se enfrentaron en equipos, aunque esta vez el motivo son los Juegos Olímpicos. Este jueves fue el turno del fútbol, por lo que tuvieron un mini-desafío acorde: uno por uno tuvieron que patear al arco e intentar que la pelota pase por alguno de los agujeros, los cuales según su dificultad otorgaba 5 o 10 minutos extra para cocinar.

El mini-desafío previo de este jueves 11 de diciembre.

Luego de que La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, el "Turco" Hunsaín y Maxi López marcaran (los últimos tres, en el de 10'), todo el grupo obtuvo 65 minutos para hacer una comida de cancha en duelos directos. Marixa Balli, poseedora de una medalla, fue la que eligió las duplas que debían enfrentarse y cuál de los cuatro platillos a hacer debían preparar. Para empezar, escogió como su adversaria a "Momi" Giardina y al sánguche de milanesa como producto; luego se decantó por el "Turco" contra Andy Chango (sánguche de bondiola); Sofi Martínez contra Miguel Ángel Rodríguez (hamburguesa) y Maxi López contra La Joaqui (choripán).

¿Quiénes subieron al balcón?

Luego de buenas presentaciones, o al menos una que fue superior a la de su respectivo rival, las personas que subieron al balcón y competirán en la gala de beneficios fueron La Joaqui, el "Turco" Hunsaín, "Momi" Giardina y Sofi Martínez.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes perdieron el duelo directo y deberán competir en la gala de última chance por el último lugar en el balcón fueron Maxi López, Andy Chango, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez.