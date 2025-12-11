Inflación de noviembre: hoy se conoce el IPC oficial del Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá este jueves a las 16 horas el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre, para el que se espera un leve aumento respecto a la suba de precios de octubre pasado.

Las principales consultoras y bancos, encuestados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes del año entre 2,3% y 2,5%.

Concretamente, y en paralelo, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas consultoras.

De confirmarse estos pronósticos, la inflación al menos empardaría el 2,3% de octubre pasado y completaría un semestre sin bajas, escalando progresivamente desde el 1,5% de mayo. Además, implicaría que la inflación cumplirá un año amesetada, casi sin variaciones frente al 2,4% de noviembre de 2024.

Tarifas y alimentos, las subas clave de noviembre

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.

La inflación de CABA fue de 2,4% en noviembre

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre y acumula un alza del 28,3% en los primeros 11 meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) el último miércoles.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año, 1 punto porcentual por debajo de octubre.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.