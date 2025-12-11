Nación decretó la emergencia agropecuaria en varios distritos bonaerenses

A través de una publicación en el Boletín Oficial, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, decretó el estado de "emergencia y/o desastre agropecuario" en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que sufrieron inundaciones durante las últimas semanas. De esta manera, y durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional decretó el desastre agropecuario en 25 de Mayo, Saladillo, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar.

El decreto se basa en el análisis realizado previamente por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estableció el 28 de febrero del año entrante como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas. De esta manera, y para que los productores afectados puedan "acogerse a los beneficios" de la ley de Emergencia Agropecuaria (26.509), "deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran afectados".

Para ello, el Gobierno bonaerense deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial. En tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos en la Ley.

La provincia de Buenos Aires exime del Inmobiliario Rural a campos afectados por las inundaciones

Durante 2025, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) otorgó “beneficios de exención y prórroga del Inmobiliario Rural” a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva.

La medida forma parte del programa de asistencia que impulsa el gobierno de Axel Kicillof para mitigar el impacto de las contingencias climáticas en la producción agropecuaria. Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Hasta el momento los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son: Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puán, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.