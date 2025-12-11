Inversores dicen que debut bursátil de SpaceX de Elon Musk sería "la OPI más loca" de la historia

Ilustración fotográfica con el logo de SpaceX y la foto de su CEO, Elon Musk.

Los inversores acogieron con satisfacción los informes de que SpaceX está estudiando una posible salida a bolsa que ayudaría a financiar las ambiciones de Elon Musk en Marte y a valorar la empresa de cohetes y satélites en más de un billón de dólares, ya que algunos llevan años esperando para invertir en la empresa.

SpaceX espera recaudar más de 25.000 millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) que podría producirse ya en junio, según dijo a Reuters una persona conocedora del asunto.

Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities Research, dijo en una entrevista que, aunque se trata de un negocio de alto riesgo e intensivo en capital, la demanda de acciones por parte de inversores minoristas será "sustancial".

"Va a ser la OPI más loca de la historia del mercado de valores. Si está tratando de salir por 1,5 billones de dólares, no me sorprendería que subiera a más de 2 billones una vez que se abra", afirmó.

El bien documentado estilo de gestión poco ortodoxo y la retórica antisistema de Musk -presidente ejecutivo, diseñador jefe y fundador de SpaceX- no son un factor disuasorio, según los inversores y analistas.

De las cinco empresas que Musk dirige en la actualidad, incluida la firma de infraestructuras The Boring Company y xAI, la firma de inteligencia artificial propietaria de la red social X, su supervisión de la única que cotiza en bolsa -el fabricante de vehículos eléctricos Tesla - ha estado plagada de multas civiles y enfrentamientos con los reguladores.

En una ocasión llamó "bastardos" a los funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos después de que le despojaron de su cargo de presidente de Tesla y restringieron su uso de las redes sociales por un tuit de 2018 en el que aseguró que tenía "financiación asegurada" para sacar a Tesla de bolsa.

Musk, que ya es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de más de 460.000 millones de dólares, amenazó con abandonar Tesla a principios de año si el consejo no aprobaba un paquete salarial sin precedentes de 10 años y un billón de dólares. Las acciones y las ventas de Tesla se resintieron tras la etapa de cuatro meses de Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno del presidente Donald Trump.

Los riesgos y el drama que un CEO innovador como Musk aporta a una empresa son "parte integral de ser un inversor en este tipo de empresas, la recompensa tiene que compensar a los titulares por el riesgo", dijo Christopher Marangi, de GAMCO Investors, de Mario Gabelli.

GAMCO tiene exposición a SpaceX a través de su inversión en EchoStar , que adquirió acciones de la empresa como parte de un acuerdo de espectro en septiembre.

Es "demasiado especulativo" decir si GAMCO compraría más acciones en una OPI de SpaceX, pero "conceptualmente nos entusiasmaría la perspectiva de empresas orientadas al espacio", dijo Marangi, señalando que GAMCO también tiene una participación en Telesat .

PRODUCTO Y EXPERIENCIA

Dan Hanson, gestor sénior de carteras que supervisa el Quality Equity Fund de Neuberger Berman, dotado con 2.100 millones de dólares, afirmó que la combinación de las sólidas operaciones actuales y el potencial futuro de SpaceX debería suscitar mucho interés en una OPI. El fondo tenía cerca del 5% de sus activos en acciones no cotizadas de SpaceX a fines de noviembre.

"Esta es una situación inusual en la que se tiene tanto el producto como la experiencia", dijo.

Mientras que proyectos teóricos como el envío de seres humanos a Marte podrían atraer el interés popular, Hanson dijo que el negocio de lanzamientos de SpaceX y los productos de comunicaciones Starlink están consolidados y le ayudarían a obtener una fuerte valoración, preparándola para una OPI.

Los ingresos de una OPI podrían ayudar a SpaceX a financiar nuevas tecnologías, como centros de datos en el espacio que no necesitarían tanta refrigeración con alto consumo energético como los centros en la Tierra, comentó.

"Tiene todos los visos de convertirse en uno de los favoritos del mercado en la revolución tecnológica actual", indicó James St Aubin, de Ocean Park Asset Management, que no participa en SpaceX. "Hay una perspectiva de futuro para sus servicios. Esto permite a los inversores eludir cualquier preocupación por la valoración, dando rienda suelta a las previsiones de crecimiento".

St Aubin dijo que los inversores podrían estar hablando de los "Ocho Grandes" incluyendo SpaceX en 2026, ampliando los "Siete Magníficos" valores tecnológicos.

(Editado en español por Carlos Serrano)