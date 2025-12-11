La marca Top Manta impulsa la integración de inmigrantes en la moda barcelonesa

Un inmigrante sastre y antiguo vendedor ambulante posa con ropa diseñada por Tania Marcial en colaboración con "Top Manta" durante una sesión fotográfica de moda, en Barcelona

En un estudio de Barcelona iluminado por el sol, modelos posan con prendas cosidas y serigrafiadas por inmigrantes que antes jugaban al gato y al ratón con la policía para vender productos falsificados en las calles de la capital catalana.

Entre bastidores, una docena de trabajadores de Top Manta —una cooperativa de antiguos vendedores ambulantes— cortan, cosen y estampan una colección cápsula de 10 piezas recicladas diseñada por la creativa local Tania Marcial.

El sastre senegalés Djibi Gabigag, de 28 años, llegó a Barcelona como inmigrante indocumentado y al principio sobrevivió vendiendo productos en las aceras. Unirse a Top Manta le dio un propósito.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Antes, no tenía ni papeles, ni estudios, ni nada. No tenía tiempo. Sólo estaba en la calle y seguía vendiendo y vendiendo".

España ha experimentado un auge de la inmigración en los últimos años, que ha engrosado su menguante población y reforzado su economía.

Según el Gobierno, el año pasado los inmigrantes irregulares representaron alrededor del 6% del total y la mayoría llegaron desde África occidental a través de las islas Canarias en desvencijados embarcaciones de madera para pesca o pateras.

Lamine Sarr y Aziz Faye emigraron de Senegal a Canarias en 2006 y también trabajaron como vendedores ambulantes. Fundaron Top Manta, cuyos orígenes se remontan a un sindicato de vendedores ambulantes creado tras la muerte de un vendedor ambulante migrante en una redada policial en 2015.

Ambos afirman que ya han ayudado a más de 200 personas a abandonar la venta ambulante y solicitar la residencia oficial en España.

Según la organización caritativa católica Cáritas, unos 700.000 inmigrantes en España permanecen en un limbo legal, sin poder trabajar formalmente ni reunir la documentación necesaria para obtener la residencia, lo que empuja a muchos a trabajar en el mercado negro.

Los contratos de trabajo de Top Manta ofrecen un punto de apoyo en la vida formal. Sus prendas llevan cosidos lemas en inglés como "La migración no es un delito" y "Ropa legal, gente ilegal".

En el estudio, un radiante Gabigag posa con su propia creación. "Cuando visto la ropa de Top Manta me siento bien, normal, guay, contento, porque es una marca como todas las (otras) marcas", dijo.

Con información de Reuters