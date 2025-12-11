Omar Ezequiel Villaruel, experto en la Reforma Laboral: "No va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo".

Omar Ezequiel Villaruel, abogado especialista en derechos laborales, advirtió cuáles serían las duras consecuencias para los trabajadores si se llegara a aprobar la nueva Reforma Laboral propuesta por el presidente Javier Milei.

El experto señaló que la reforma podría afectar derechos laborales alcanzados a lo largo de los años, ya que incorpora medidas consideradas regresivas y que van en contra del principio de progresividad, según el cual los derechos deben avanzar y no retroceder. En este sentido, adelantó que además esta reforma va a perjudicar a los trabajadores: "No va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo".

“No crea más empleo, perjudica al trabajador”, señaló Villarruel. Según explicó, la reforma le otorgaría al empleador un control casi total sobre las condiciones laborales de sus empleados, sin tener en cuenta los acuerdos previos.

"Ahora la Ley va a decir que si no te gusta, date por despedido", sostuvo el abogado. Esto implica que, si el empleador decide trasladarte a una sucursal ubicada a 100 km o modificarte los horarios ya acordados, podría generarte un perjuicio económico y afectar tus proyectos personales.

Además, ejemplificó que, si estudiás en la universidad a la mañana y habías acordado trabajar por la tarde, con esta reforma el empleador tendría la posibilidad de ignorar ese acuerdo y cambiar los horarios según su criterio.

Además, aclaró que, aunque antes era posible iniciar una acción legal o judicial frente a este tipo de situaciones, con la reforma esa opción quedaría descartada. "Me parece una aberración, porque es un despido discriminatorio. Abuso de mi condición de empleador para que te vayas. Está bien, te voy a pagar todo, pero vos te quedás sin trabajo. No va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo", concluyó.

Los límites constitucionales de la nueva Reforma Laboral que plantea Javier Milei

Villarruel remarcó que la legislación argentina ya cuenta con garantías que protegen a los trabajadores, y que todas esas normas establecen límites precisos “que un Congreso no puede eludir, porque todos esos convenios están dentro de la Constitución Nacional a partir de 1994”.

Entre esos límites mencionó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce derechos laborales esenciales que no pueden ser eliminados, así como el principio general de ‘no dañar al otro’, un criterio jurídico básico que ninguna autoridad puede alterar. También señaló la vigencia de numerosos tratados y convenios internacionales, como los tratados de Derechos Humanos y los acuerdos vinculados al trabajo decente y la no discriminación.

“Así que no lo van a poder hacer, es inconstitucional. Están los jueces que controlan la constitucionalidad de las leyes que saca el Congreso. Por eso es una república, sino estaríamos en Alemania en 1940”, subrayó.

Además, Villarruel destacó que “el Presidente puede decir una cosa, pero si va en contra de la Constitución y de los ciudadanos, el Poder Judicial va a decir ‘no, porque está en contra de la Constitución y del ciudadano’”.

Para cerrar, insistió en la importancia de informarse: “Por eso es importante que lean, que estudien, que se capaciten, que escuchen a otros que saben. No vayan con esta retórica de ‘como soy fanático, defiendo porque sí al expresidente o a la expresidenta’ como si fueran equipos de fútbol”, finalizó el experto.