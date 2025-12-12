Candidato único Ben Sulayem se asegura un segundo mandato como presidente de la FIA

FOTO DE ARCHIVO: Gran Premio de Italia

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se aseguró el viernes sin oposición un segundo mandato de cuatro años al frente del organismo rector del automovilismo mundial, después de que sus posibles rivales no pudieran presentarse.

El emiratí, de 64 años y antiguo piloto de rallies, fue el único candidato presentado en la asamblea general anual de la Federación Internacional del Automóvil celebrada en Tashkent (Uzbekistán).

"Gracias a todos los miembros de la FIA por haber votado en un número extraordinario y haber confiado en mí una vez más", declaró en un comunicado. "Hemos superado muchos obstáculos pero hoy aquí, juntos, somos más fuertes que nunca".

El estadounidense Tim Mayer había aspirado al cargo, pero puso fin a su candidatura en octubre, alegando que los estatutos de la FIA impedían que nadie desafiara a Ben Sulayem.

La piloto suizo-francesa Laura Villars, que también quería ser candidata, emprendió acciones legales para intentar suspender la elección, pero un tribunal de París dictaminó que ésta podía seguir adelante.

El equipo jurídico de Villars ha declarado que la validez de la elección "puede ser revisada, impugnada o anulada" en una nueva vista judicial prevista para febrero.

Mayer y Villars no pudieron reunir la lista oficial de 29 posibles vicepresidentes antes de la fecha límite del 24 de octubre.

Cada candidato debe nombrar a una persona de todas las regiones mundiales de la FIA, pero en la lista oficial sólo aparecía una sudamericana: la brasileña Fabiana Ecclestone, casada con el ex jefe de la Fórmula 1 Bernie y que forma parte del equipo de Ben Sulayem.

La FIA dijo que la elección se llevó a cabo de acuerdo con sus estatutos "a través de un proceso de votación sólido y transparente, que refleja los fundamentos democráticos de la federación y la voz colectiva de sus miembros globales".

